OSN žiada Sýriu, aby prezradila lokáciu desiatok tisíc nezvestných

Ženeva 11. marca (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vo štvrtok vyzvala bojujúce strany v Sýrii, aby odhalili miesta desiatok tisíc nezvestných ľudí. Bacheletová to vyhlásila pri príležitosti desiateho výročia vypuknutia sýrskej občianskej vojny, informuje tlačová agentúra AFP.



Označiac toho výročie za "tragický míľnik" Bacheletová tiež vyzvala na vytvorenie nezávislého medzinárodného mechanizmu na lokalizovanie nezvestných osôb alebo na identifikáciu pozostatkov obetí.



"Vyzývam všetky strany konfliktu, ako aj všetky štáty, ktoré majú na ne vplyv, aby zastavili náhodné zatýkanie a vynútené zmiznutia," uviedla vo vyhlásení vysoká komisárka. Dodala, že náhodne zadržiavané osoby musia byť okamžite prepustené.



Bacheletovej úrad nemá prístup do Sýrie, ale uviedol, že počet nezvestných mužov, žien a detí v tejto krajine "sa odhaduje na desaťtisíce". Problém nezvestných ľudí sa však týka už aj obdobia pred vypuknutím bojov v roku 2011.



To, že Sýrčania nedokážu nájsť svojich príbuzných, "im spôsobuje pokračujúcu traumu a závažným spôsobom porušuje ich ľudské práva", uviedla Bacheletová.



Vysoká komisárka vyzvala režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada, aby odhalil všetky miesta, kde sú zadržiavaní ľudia, poskytol kompletné zoznamy mien a zabezpečil oficiálnu registráciu tých, ktorí sú zadržiavaní v týchto zariadeniach.



"Ak jednotlivec zomrel, potom jeho telo alebo ostatky sa musia vrátiť jeho rodine," tvrdí Bacheletová.



Sýrska občianska vojna si vyžiadala už vyše 387.000 mŕtvych a z domovov vyhnala ďalšie milióny obyvateľov. Konflikt sa začal na jar 2011, keď režim brutálne potlačil protivládne protesty.