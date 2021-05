OSN žiada vyšetrenie razie v Brazílii, ktorá si vyžiadala 25 obetí

Krv na podlahe počas razie protidrogovej polície proti údajným obchodníkom s drogami vo favele Jacarezinho v Riu de Janeiro 6. mája 2021. Foto: TASR/AP

Ženeva 7. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov vyjadrila v piatok znepokojenie v súvislosti so štvrtkovou policajnou raziou v Riu de Janeiro, ktorá si vyžiadala 25 obetí na životoch. OSN žiada nezávislé vyšetrovanie, píše agentúra AFP.Obeťami prestrelky vo favele Jacarezinho v Riu de Janeiro sa stalo 24 podozrivých členov drogového gangu a jeden policajt, informoval brazílsky spravodajský portál G1 s odvolaním sa na policajných predstaviteľov.Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCHR) Rupert Colville vyjadril v súvislosti s obeťamiUNHCHR podľa Colvilla zaznamenalasprávy, že polícia nepodnikla kroky na zabezpečenie dôkazov na mieste zásahu. To môže byť podľa jeho slov prekážkou vo vyšetrovaní.povedal. Takisto zdôraznil potrebu "rozsiahlejšej diskusie so zahrnutím všetkých strán" o súčasnom policajnom dohľade v chudobných štvrtiach - tzv. favelas.Rio de Janeiro patrí k tým brazílskym štátom, kde je najvyššia zločinnosť, pričom mnohé oblasti sú tam pod kontrolou zločincov, z ktorých mnohí sú napojení na silné gangy obchodujúce s drogami.