OSN žiada vyšetrenie údajných útokov na flotilu smerujúcu do Gazy
Propalestínski aktivisti z flotily v stredu hlásili výbuchy a niekoľko dronov, ktoré sa zamerali na niektoré z ich lodí v blízkosti Grécka.
Autor TASR
Ženeva 24. septembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v stredu vyzval na vyšetrenie údajných dronových útokov na flotilu Global Sumud Flotilla (GSF) s humanitárnou pomocou, ktorá smeruje do Pásma Gazy. Podľa OHCHR by sa mal každý, kto môže za tieto „narušenia“, zodpovedať, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Musí sa uskutočniť nezávislé, nestranné a dôkladné vyšetrenie hlásených útokov a obťažovania bezpilotnými lietadlami a inými objektmi“ na flotilu GSF, uviedol hovorca OHCHR v oficiálnom vyhlásení.
Propalestínski aktivisti z flotily v stredu hlásili výbuchy a niekoľko dronov, ktoré sa zamerali na niektoré z ich lodí v blízkosti Grécka. Podľa nemeckej ľudskoprávnej aktivistky Yasemin Acarovej bolo terčom útoku päť plavidiel. Aktivisti uviedli, že proti lodiam boli použité „výbušné svetlice a predpokladané chemikálie“, ako aj „neidentifikované drony a rušenie komunikácie.“
Súčasťou posádky flotily je aj švédska aktivistka Greta Thunbergová, írsky herec Liam Cunningham či Mandla Mandela, vnuk bývalého juhoafrického prezidenta a nositeľa Nobelovej ceny za mier Nelsona Mandelu. Flotila vyplávala v auguste zo Španielska a postupne sa k nej pridávali lode z ďalších prístavov. V súčasnosti má 51 lodí, z ktorých väčšina sa nachádza pri gréckom ostrove Kréta.
Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujalo militantné hnutie Hamas. V pondelok uviedol, že nedovolí, aby sa flotila dostala do palestínskej enklávy. V júni aj v júli zablokoval dva pokusy aktivistov o prelomenia blokády. Izraelské sily posádky zadržali a deportovali.
