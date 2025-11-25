< sekcia Zahraničie
OSN žiada vyšetrenie útokov Izraela počas prímeria v Libanone
Kheetan zdôraznil, že dané útoky by mala vyšetrovať v prvom rade izraelská armáda, kým Libanon by mal vyšetrovať porušenia dohody o prímerí zo svojej strany.
Autor TASR
Ženeva 25. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok vyzvala na rýchle a nestranné vyšetrenie izraelských útokov v Libanone vrátane útoku na palestínsky utečenecký tábor z minulého týždňa. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vo svojom vyhlásení uviedol, že takmer rok od dohodnutia prímeria medzi Libanonom a Izraelom „sme naďalej svedkami čoraz častejších útokov izraelskej armády“.
Libanon tvrdí, že od 27. novembra 2024, keď nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, bolo v krajine zabitých viac ako 330 ľudí a 945 bolo zranených.
Hovorca OHCHR Thameen Al-Kheetan uviedol, že úrady OSN zistili, že medzi zabitými v tomto období bolo aj najmenej 127 civilistov. Poukázal však najmä na minulotýždňový izraelský útok na tábor pre palestínskych utečencov Ajn al-Hulwa v južnom Libanone, pri ktorom zahynulo 13 ľudí – z toho 11 detí.
Izrael minulý piatok uviedol, že cieľom tohto útoku boli „teroristi“ z palestínskej militantnej skupiny Hamas, ktorá je spojencom Hizballáhu.
Kheetan však novinárom v Ženeve povedal, že „všetky obete, ktoré sme zdokumentovali v dôsledku tohto útoku, boli civilisti, čo vyvoláva vážne obavy, že útok izraelskej armády mohol porušiť zásady medzinárodného humanitárneho práva týkajúce sa vedenia násilných akcií“.
Podľa hovorcu musí dôjsť k okamžitému a nestrannému vyšetreniu útoku na Ajn al-Hulwa, ako aj všetkých ostatných útokov zahŕňajúcich možné porušenia medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami, a to pred prímerím aj po začiatku jeho platnosti. „Zodpovední musia byť postavení pred súd,“ prízvukoval hovorca OHCHR.
Kheetan zdôraznil, že dané útoky by mala vyšetrovať v prvom rade izraelská armáda, kým Libanon by mal vyšetrovať porušenia dohody o prímerí zo svojej strany.
Upozornil, že pokračujúce izraelské útoky ničia civilnú infraštruktúru a brzdia jej povojnovú obnovu i návrat vnútorne vysídlených osôb na juh Libanonu. Po minuloročnej vojne zostalo vysídlených viac než 64.000 ľudí.
Okrem toho Kheetan obvinil Izrael aj z výstavby múra zasahujúceho na libanonské územie, ktorý jeho obyvateľom znemožňuje prístup k poľnohospodárskej pôde s rozlohou 4000 štvorcových metrov a ovplyvňuje ich právo na návrat.
Jednotky OSN v Libanone (UNIFIL) potvrdili, že Izrael stavia múry pri tzv. modrej línii, ktorú OSN považuje za faktickú hranicu. Izraelská armáda však pre AFP uviedla, že múr túto líniu neprekračuje.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vo svojom vyhlásení uviedol, že takmer rok od dohodnutia prímeria medzi Libanonom a Izraelom „sme naďalej svedkami čoraz častejších útokov izraelskej armády“.
Libanon tvrdí, že od 27. novembra 2024, keď nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, bolo v krajine zabitých viac ako 330 ľudí a 945 bolo zranených.
Hovorca OHCHR Thameen Al-Kheetan uviedol, že úrady OSN zistili, že medzi zabitými v tomto období bolo aj najmenej 127 civilistov. Poukázal však najmä na minulotýždňový izraelský útok na tábor pre palestínskych utečencov Ajn al-Hulwa v južnom Libanone, pri ktorom zahynulo 13 ľudí – z toho 11 detí.
Izrael minulý piatok uviedol, že cieľom tohto útoku boli „teroristi“ z palestínskej militantnej skupiny Hamas, ktorá je spojencom Hizballáhu.
Kheetan však novinárom v Ženeve povedal, že „všetky obete, ktoré sme zdokumentovali v dôsledku tohto útoku, boli civilisti, čo vyvoláva vážne obavy, že útok izraelskej armády mohol porušiť zásady medzinárodného humanitárneho práva týkajúce sa vedenia násilných akcií“.
Podľa hovorcu musí dôjsť k okamžitému a nestrannému vyšetreniu útoku na Ajn al-Hulwa, ako aj všetkých ostatných útokov zahŕňajúcich možné porušenia medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami, a to pred prímerím aj po začiatku jeho platnosti. „Zodpovední musia byť postavení pred súd,“ prízvukoval hovorca OHCHR.
Kheetan zdôraznil, že dané útoky by mala vyšetrovať v prvom rade izraelská armáda, kým Libanon by mal vyšetrovať porušenia dohody o prímerí zo svojej strany.
Upozornil, že pokračujúce izraelské útoky ničia civilnú infraštruktúru a brzdia jej povojnovú obnovu i návrat vnútorne vysídlených osôb na juh Libanonu. Po minuloročnej vojne zostalo vysídlených viac než 64.000 ľudí.
Okrem toho Kheetan obvinil Izrael aj z výstavby múra zasahujúceho na libanonské územie, ktorý jeho obyvateľom znemožňuje prístup k poľnohospodárskej pôde s rozlohou 4000 štvorcových metrov a ovplyvňuje ich právo na návrat.
Jednotky OSN v Libanone (UNIFIL) potvrdili, že Izrael stavia múry pri tzv. modrej línii, ktorú OSN považuje za faktickú hranicu. Izraelská armáda však pre AFP uviedla, že múr túto líniu neprekračuje.