OSN žiada vyšetrenie útokov Izraela počas prímeria v Libanone

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Ženeva 25. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok vyzvala na rýchle a nestranné vyšetrenie izraelských útokov v Libanone vrátane útoku na palestínsky utečenecký tábor z minulého týždňa. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vo svojom vyhlásení uviedol, že takmer rok od dohodnutia prímeria medzi Libanonom a Izraelom „sme naďalej svedkami čoraz častejších útokov izraelskej armády“.

Libanon tvrdí, že od 27. novembra 2024, keď nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, bolo v krajine zabitých viac ako 330 ľudí a 945 bolo zranených.

Hovorca OHCHR Thameen Al-Kheetan uviedol, že úrady OSN zistili, že medzi zabitými v tomto období bolo aj najmenej 127 civilistov. Poukázal však najmä na minulotýždňový izraelský útok na tábor pre palestínskych utečencov Ajn al-Hulwa v južnom Libanone, pri ktorom zahynulo 13 ľudí – z toho 11 detí.

Izrael minulý piatok uviedol, že cieľom tohto útoku boli „teroristi“ z palestínskej militantnej skupiny Hamas, ktorá je spojencom Hizballáhu.

Kheetan však novinárom v Ženeve povedal, že „všetky obete, ktoré sme zdokumentovali v dôsledku tohto útoku, boli civilisti, čo vyvoláva vážne obavy, že útok izraelskej armády mohol porušiť zásady medzinárodného humanitárneho práva týkajúce sa vedenia násilných akcií“.

Podľa hovorcu musí dôjsť k okamžitému a nestrannému vyšetreniu útoku na Ajn al-Hulwa, ako aj všetkých ostatných útokov zahŕňajúcich možné porušenia medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami, a to pred prímerím aj po začiatku jeho platnosti. „Zodpovední musia byť postavení pred súd,“ prízvukoval hovorca OHCHR.

Kheetan zdôraznil, že dané útoky by mala vyšetrovať v prvom rade izraelská armáda, kým Libanon by mal vyšetrovať porušenia dohody o prímerí zo svojej strany.

Upozornil, že pokračujúce izraelské útoky ničia civilnú infraštruktúru a brzdia jej povojnovú obnovu i návrat vnútorne vysídlených osôb na juh Libanonu. Po minuloročnej vojne zostalo vysídlených viac než 64.000 ľudí.

Okrem toho Kheetan obvinil Izrael aj z výstavby múra zasahujúceho na libanonské územie, ktorý jeho obyvateľom znemožňuje prístup k poľnohospodárskej pôde s rozlohou 4000 štvorcových metrov a ovplyvňuje ich právo na návrat.

Jednotky OSN v Libanone (UNIFIL) potvrdili, že Izrael stavia múry pri tzv. modrej línii, ktorú OSN považuje za faktickú hranicu. Izraelská armáda však pre AFP uviedla, že múr túto líniu neprekračuje.
