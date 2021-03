OSN žiada vyšetrovanie požiaru v centre pre migrantov v Jemene

New York 16. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok vyzvala na začatie nezávislého vyšetrenia požiaru, ktorý vypukol 7. marca v azylovom centre v jemenskom hlavnom meste Saná a vyžiadal si desiatky obetí na životoch. Informovala o tom agentúra AFP.



"Musí sa spustiť nezávislé vyšetrovanie príčiny požiaru," povedal na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN osobitný vyslanec svetovej organizácie pre Jemen Martin Griffiths.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) uviedla, že požiar spôsobili "neidentifikované projektily", ktoré vypálili jemenskí povstalci známi ako húsíovia.



Podľa HRW stovky migrantov, ktorí protestovali proti zlým podmienkam v tábore, strážcovia zamkli do hangáru a vypálili do budovy dva projektily.



"Migranti uviedli, že po prvom projektile sa miestnosť naplnila dymom, oči im slzili a štípali. Druhý projektil, ktorý migranti nazvali 'bombou', hlasno explodoval a spôsobil požiar," uviedla HRW.



Griffiths dodal, že požiar v stredisku v jemenskej metropole, kde sa nachádzajú prevažne migranti z Etiópie, si vyžiadal desiatky mŕtvych a viac ako 170 ťažko zranených.



Jemen je v stave občianskej vojny od roku 2014, keď šiitskí húsíovia dobyli hlavné mesto Saná a väčšinu severu krajiny. V roku 2015 sa do tejto vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády. Húsíov zase podporuje šiitský Irán, ktorý je v oblasti Blízkeho východu rivalom sunnitskej Saudskej Arábie.



Podľa dostupných správ sa predpokladá, že v Jemene sa nachádzajú tisícky migrantov. Tamojší konflikt si vyžiadal už desaťtisíce mŕtvych a vynútil si milióny vysídlených obyvateľov. OSN tvrdí, že ide o aktuálne najhoršiu humanitárnu krízu vo svete.