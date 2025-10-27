< sekcia Zahraničie
OSN žiada zaistiť pre civilistov bezpečný odchod z mesta al-Fášir
Fletcher upozornil, že vzhľadom na postup povstalcov do vnútra mesta sú únikové cesty odrezané.
Autor TASR
Ženeva 27. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov v nedeľu vyzvala na zaistenie bezpečného odchodu civilistov uväznených v sudánskom meste al-Fášir, o ktorom polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v nedeľu deklarovali, že nad ním prevzali úplnú kontrolu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher vo svojom vyhlásení vyjadril hlboké znepokojenie nad správami o civilných obetiach a nútenom vysídľovaní sprevádzajúcich boje v al-Fášire, ktorý bol poslednou väčšou mestskou aglomeráciou v západnom Dárfúre, ktorá nebola v rukách RSF.
Fletcher upozornil, že vzhľadom na postup povstalcov do vnútra mesta sú únikové cesty odrezané a „státisíce civilistov sú uväznené a vydesené – ostreľované, hladujúce a bez prístupu k potravinám, zdravotnej starostlivosti alebo bezpečiu.“
„Civilistom musí byť umožnený bezpečný prechod a prístup k pomoci,“ apeloval Fletcher. Zdôraznil, že tí, ktorí utekajú do bezpečnejších oblastí, musia mať možnosť urobiť tak bezpečne a dôstojne. Tí ľudia, ktorí zostávajú - vrátane miestnych záchranárov -, zasa musia byť chránení, uviedol Fletcher. Vyzval súčasne okamžite zastaviť útoky na civilistov, nemocnice a na ľudí zapojených do humanitárnych operácií.
V al-Fášire je bez jedla a pomoci uväznených približne 260.000 civilistov. Polovica z nich sú deti, dodala AFP.
Fletcher informoval, že OSN má pripravené zásoby na záchranu životov civilistov, ale zintenzívnené útoky znemožňujú dopraviť túto pomoc k ľuďom v núdzi. Vyzval na okamžité prímerie v al-Fášire, v celom Dárfúre a v celom Sudáne a deklaroval, že tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv, sa za to musia zodpovedať.
RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Na čele regulárnej armády je faktický líder krajiny generál Abdal Fattáh Burhán. Polovojenské RSF vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí.
Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher vo svojom vyhlásení vyjadril hlboké znepokojenie nad správami o civilných obetiach a nútenom vysídľovaní sprevádzajúcich boje v al-Fášire, ktorý bol poslednou väčšou mestskou aglomeráciou v západnom Dárfúre, ktorá nebola v rukách RSF.
Fletcher upozornil, že vzhľadom na postup povstalcov do vnútra mesta sú únikové cesty odrezané a „státisíce civilistov sú uväznené a vydesené – ostreľované, hladujúce a bez prístupu k potravinám, zdravotnej starostlivosti alebo bezpečiu.“
„Civilistom musí byť umožnený bezpečný prechod a prístup k pomoci,“ apeloval Fletcher. Zdôraznil, že tí, ktorí utekajú do bezpečnejších oblastí, musia mať možnosť urobiť tak bezpečne a dôstojne. Tí ľudia, ktorí zostávajú - vrátane miestnych záchranárov -, zasa musia byť chránení, uviedol Fletcher. Vyzval súčasne okamžite zastaviť útoky na civilistov, nemocnice a na ľudí zapojených do humanitárnych operácií.
V al-Fášire je bez jedla a pomoci uväznených približne 260.000 civilistov. Polovica z nich sú deti, dodala AFP.
Fletcher informoval, že OSN má pripravené zásoby na záchranu životov civilistov, ale zintenzívnené útoky znemožňujú dopraviť túto pomoc k ľuďom v núdzi. Vyzval na okamžité prímerie v al-Fášire, v celom Dárfúre a v celom Sudáne a deklaroval, že tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv, sa za to musia zodpovedať.
RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Na čele regulárnej armády je faktický líder krajiny generál Abdal Fattáh Burhán. Polovojenské RSF vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí.