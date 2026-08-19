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OSN žiada Zambiu, aby zastavila zatýkanie členov opozície
Volebná komisia v utorok oznámila, že Hichilema získal v parlamentných voľbách 13. augusta približne 60 percent hlasov.
Autor TASR
Ženeva 19. augusta (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu vyjadril znepokojenie nad správami o svojvoľnom zatýkaní a zadržiavaní opozičných predstaviteľov v Zambii, ku ktorému došlo pred minulotýždňovými voľbami aj po nich. Prezident Hakainde Hichilema si v nich zabezpečil druhé funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vyzývam orgány, aby prestali svojvoľne zatýkať ľudí a aby v plnej miere rešpektovali právo na riadny súdny proces všetkých zadržaných,“ uviedol Türk vo svojom vyhlásení.
„V tomto kritickom povolebnom období je nevyhnutné dodržiavať ľudské práva a zabezpečiť, aby sa akékoľvek sťažnosti vyplývajúce z volieb vyjadrovali a riešili mierovou cestou a v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv,“ zdôraznil.
Volebná komisia v utorok oznámila, že Hichilema získal v parlamentných voľbách 13. augusta približne 60 percent hlasov, podobne ako vo voľbách v roku 2021, keď si zabezpečil svoje prvé päťročné funkčné obdobie.
Jeho najväčším súperom bol líder hlavnej opozičnej strany NRPUP Brian Mundubile, ktorý získal približne 38 percent hlasov.
Hoci štvrtkové hlasovanie prebehlo prevažne pokojne, opozícia uviedla, že jej predvolebnú kampaň poznačili zastrašovanie a obmedzenia, čo potvrdili aj medzinárodní pozorovatelia volieb vrátane Európskej únie.
„Vyzývam orgány, aby prestali svojvoľne zatýkať ľudí a aby v plnej miere rešpektovali právo na riadny súdny proces všetkých zadržaných,“ uviedol Türk vo svojom vyhlásení.
„V tomto kritickom povolebnom období je nevyhnutné dodržiavať ľudské práva a zabezpečiť, aby sa akékoľvek sťažnosti vyplývajúce z volieb vyjadrovali a riešili mierovou cestou a v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv,“ zdôraznil.
Volebná komisia v utorok oznámila, že Hichilema získal v parlamentných voľbách 13. augusta približne 60 percent hlasov, podobne ako vo voľbách v roku 2021, keď si zabezpečil svoje prvé päťročné funkčné obdobie.
Jeho najväčším súperom bol líder hlavnej opozičnej strany NRPUP Brian Mundubile, ktorý získal približne 38 percent hlasov.
Hoci štvrtkové hlasovanie prebehlo prevažne pokojne, opozícia uviedla, že jej predvolebnú kampaň poznačili zastrašovanie a obmedzenia, čo potvrdili aj medzinárodní pozorovatelia volieb vrátane Európskej únie.