OSN získala nové dôkazy o ruských vojnových zločinoch na Ukrajine

New York 20. októbra (TASR) — Vyšetrovacia komisia OSN získala nové dôkazy o tom, že ruské sily na Ukrajine páchali útoky nerozlišujúce medzi civilnými a vojenskými cieľmi a dopúšťali sa vojnových zločinov vrátane znásilňovania a deportácii detí do Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Komisia objavila nové dôkazy o tom, že ruské úrady porušovali medzinárodné normy o ľudských právach a medzinárodné humanitárne právo a páchali tomu zodpovedajúce zločiny v oblastiach Ukrajiny, ktoré sa dostali pod ich kontrolu," uvádza sa v správe predloženej Valnému zhromaždeniu OSN, v ktorej sa okrem iného píše o ruských útokoch na ukrajinské mestá Umaň a Cherson.



Členom vyšetrujúcej podozrenia z vojnových zločinov na Ukrajine sa podarilo v poslednej dobe zdokumentovať útoky voči civilným objektom, ako sú obytné budovy, železničná stanica, obchody a sklad slúžiaci na civilné účely, ktoré si vyžiadali množstvo mŕtvych alebo zranených.



Hoci Rusko opakovane popiera, že by jeho vojaci na Ukrajine páchali vojnové zločiny alebo útočili na civilné obyvateľstvo, vyšetrovacia komisia získala dôkazy o prípadoch znásilňovania "za použitia sily alebo psychologického nátlaku".



"Väčšina incidentov sa stala po tom, ako páchatelia vnikli do domov obetí. Podľa svedectiev obetí dochádzalo k znásilneniam pod hrozbou použitia strelnej zbrane, zabitia alebo spôsobenia inej vážnej ujmy obetiam alebo ich príbuzným," píše sa v správe.



Komisii sa podarilo zdokumentovať aj prevoz 31 detí z Ukrajiny do Ruska, ku ktorému došlo v máji tohto roku. "Dospela k záveru, že išlo o nezákonnú deportáciu a vojnový zločin," uviedli autori správy.



Ruská diplomatická misia v Ženeve na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie k zisteniam vyšetrovateľov bezprostredne nereagovala.



Komisia okrem toho doložila aj tri prípady porušenia ľudských práv zo strany ukrajinských úradov, ktoré sa týkali osôb obviňovaných z kolaborácie s ruskými okupačnými úradmi.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v marci zatykače na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú a na ruského prezidenta Vladimira Putina. Oboch viní z nezákonných deportácií detí a ďalších osôb z Ukrajiny. Rusko tieto obvinenia popiera.