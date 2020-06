OSN získala pre Jemen prísľub finančnej pomoci vo výške 1,35 mld. USD

Káhira 2. júna (TASR) - Účastníkom virtuálnej Darcovskej konferencie pre Jemen, ktorú zorganizovali OSN a Saudská Arábia, sa do utorka podarilo získať 1,35 miliardy dolárov, čo je takmer polovica sumy zhromaždenej na podobnej konferencii pre Jemen konanej pred rokom.



"OSN bude pokračovať vo svojom úsilí o získavanie finančných prostriedkov, nie je to koniec," uviedol podľa agentúry DPA koordinátor OSN pre núdzové situácie Mark Lowcock, keď oznamoval celkovú sumu prísľubov finančnej pomoci od 29 zúčastnených štátov a Európskej komisie.



Lowcock apeloval na darcovské štáty, aby prisľúbené finančné prostriedky vyplatili okamžite, lebo "sľubmi sa nič nedosiahne".



Saudská Arábia, ktorá je jedným z hlavných hráčov v konflikte v Jemene, prisľúbila na podporu plánu humanitárnej reakcie OSN v Jemene sumu 500 miliónov dolárov.



Cieľom konferencie bolo získať 2,4 miliardy dolárov na udržanie pomoci, ktorá do Jemenu prichádza aj teraz.



Podľa predstaviteľa Saudskej Arábie bol počet účastníkov nečakane vysoký, aj keď ich prísľuby finančnej pomoci sú nižšie, ako sa očakávalo. Prisľúbenú finančnú pomoc však označil za "dobrú" vzhľadom na súčasnú pandémiu choroby COVID-19 a následnú hospodársku krízu.



Vojenský konflikt v Jemene, jednej z najchudobnejších arabských krajín, mal za následok, že Jemenčanom hrozí hladomor a úroveň zdravotnej starostlivosti je na veľmi nízkej úrovni.



Generálny tajomník OSN António Guterres vo svojom príhovore počas videokonferencie upozornil, že "pokiaľ nezabezpečíme významné financovanie, viac ako 30 zo 41 programov OSN v Jemene sa v najbližších týždňoch skončí". Najnovšie prísľuby podľa neho pomôžu humanitárnym agentúram OSN a ich partnerom v teréne, aby naďalej poskytovali pomoc miliónom Jemenčanov.



Guterres zdôraznil, že agentúry poskytujúce pomoc v Jemene "vedú súboj s časom". Poukázal aj na to, že súčasnú situáciu výrazne zhoršilo šírenie koronavírusu.



Jemen doteraz potvrdil 354 infikovaných novým koronavírusom a 84 úmrtí.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci, ktorých podporuje Irán, dobyli hlavné mesto Saná.



Vojna medzi vzbúrencami a vojakmi vernými jemenskému prezidentovi Abdovi Hádímu sa vystupňovala v roku 2015, keď hlava štátu ušla do saudskoarabského exilu a vojensky začala v Jemene zasahovať medzinárodná koalícia pod velením Saudskej Arábie. Tá bojuje za to, aby sa k moci opäť dostala legitímna jemenská vláda.



Guterres vo svojom príhovore pripomenul, že po viac ako piatich rokoch konfliktu je ukončenie vojny jediným spôsobom, ako riešiť zdravotnú, humanitárnu a rozvojovú krízu v Jemene.



Šéf OSN zopakoval svoju výzvu všetkým stranám, aby spolupracovali s jeho osobitným vyslancom pre Jemen v záujme dosiahnutia trvalého prímeria a pokroku v hospodárskej a humanitárnej oblasti a vydali sa na cestu smerom k politickému dialógu.