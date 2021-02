OSN: Zmena klímy a znečistenie ohrozujú budúcnosť ľudstva

Paríž 19. februára (TASR) - Klimatické zmeny, strata biodiverzity a znečistenie predstavujú v súčasnosti hlavné hrozby pre zdravie a blahobyt ľudí po celom svete aj pre budúcnosť ľudstva. Uviedla to vo štvrtok Organizácia Spojených národov.



Rýchly hospodársky rast má podľa novej správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), ktorá má názov "Uzavrime mier s prírodou", zničujúce následky na celú našu planétu.



"Príliš dlho vedieme nezmyselnú a samovražednú vojnu voči prírode," komentoval závery správy generálny tajomník OSN António Guterres, ktorého citovala agentúra AFP. "Výsledkom sú tri spolu prepojené environmentálne krízy: narušenie klímy, strata biodiverzity a znečistenie, ktoré ohrozujú naše prežitie ako druhu".



Podľa šéfa OSN je potrebné s týmto prístupom urýchlene skoncovať a zásadne zmeniť spôsoby získavania energie a produkcie potravín. Je nevyhnutný veľmi rýchly prechod na obnoviteľné zdroje energie a tiež zamedzenie ďalšieho ničenia prirodzeného prostredia živočíchov. Ak sa to nepodarí, budúce generácie budú podľa správy vystavené "neprijateľne vysokému riziku".



Otepľovanie, strata biodiverzity a znečistenie pritom neohrozujú len samotnú prírodu, ale aj celé ľudstvo. "Podkopávajú potravinovú a vodnú bezpečnosť a ľudské zdravie," varoval vedúci tímu autorov správy UNEP Robert Watson.



Objem svetového hospodárstva sa podľa správy za posledných 50 rokov takmer späťnásobil, a to vďaka strojnásobeniu využívania prírodných zdrojov a energie. Hlavné bremeno vzniknutých environmentálnych škôd pritom nesú tí najchudobnejší a najzraniteľnejší obyvatelia planéty.



Autori správy tiež varovali, že v budúcnosti sa môžu objaviť ďalšie celosvetové pandémie, ak ľudia budú aj naďalej ničiť prirodzené miesta výskytu rastlinných a živočíšnych druhov.