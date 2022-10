OSN: Znásilňovanie je súčasťou ruskej stratégie na Ukrajine

Paríž 14. októbra (TASR) - Znásilňovanie a sexuálne útoky pripisované ruským vojakom na Ukrajine sú súčasťou ruskej "vojenskej stratégie" a "úmyselnej taktiky", ktorej cieľom je dehumanizovať obete, uviedla osobitná vyslankyňa Organizácie Spojených národov pre sexuálne násilie Pramila Pattenová.



"Všetko tomu nasvedčuje," odpovedala Pattenová v rozhovore pre AFP na otázku, či je znásilňovanie používané vo vojne na Ukrajine ako zbraň.



"Keď sú ženy celé dni zadržiavané a znásilňované, keď začnete znásilňovať malých chlapcov a mužov, keď vidíte mrzačenie pohlavných orgánov, keď počúvate svedectvá žien o tom, že ruskí vojaci sú vybavení viagrou, tak je to jasná vojenská stratégia," spresnila.



"A keď svedkovia hovoria o tom, aké slová zazneli v priebehu znásilňovania, tak je to jasná úmyselná taktika na dehumanizovanie obetí," dodala osobitná vyslankyňa OSN.



OSN podľa nej overila "viac než 100 prípadov" znásilnenia alebo sexuálneho napadnutia hlásených na Ukrajine od konca februára, keď Rusko spustilo vojenskú ofenzívu, povedala Pattenová s odvolaním sa na správu svetovej organizácie, ktorá bola zverejnená koncom septembra.



Správa "potvrdzuje zločiny proti ľudskosti páchané príslušníkmi ruských inváznych vojsk a podľa zhromaždených svedectiev sa vek obetí sexuálneho násilia pohybuje od štyroch do 82 rokov," poznamenala.



Pattenová dodala, že v prípade obetí ide väčšinou o ženy a dievčatá, ale objavujú sa aj správy o znásilňovaní chlapcov a mužov. "Nahlásené prípady sú pritom len špičkou ľadovca," upozornila.



"Je veľmi ťažké mať spoľahlivé štatistiky počas prebiehajúceho konfliktu, počty nikdy nebudú odrážať realitu, pretože sexuálne násilie je tichým zločinom," keďže väčšinu takýchto prípadov obete ani nenahlásia, dodala pre AFP Pattenová.