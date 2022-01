OSN znepokojili správy o podnecovaní k nenávisti v Bosne aj v Srbsku

Ženeva 14. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyjadrila v piatok znepokojenie v súvislosti s nenávistnými prejavmi, ktoré boli v poslednej dobe zaznamenané v Bosne aj v Srbsku.



Podľa OSN môže podnecovanie k nevraživosti ešte viac eskalovať pred tohtoročnými voľbami v oboch týchto balkánskych krajinách, píše agentúra AFP.



Bosnianski Srbi oslavovali uplynulú nedeľu Deň Republiky srbskej (RS), v rámci ktorého si pripomenuli 30. výročie vzniku tejto entity - jednej z dvoch častí federatívnej Bosny a Hercegoviny. Oslavy Dňa štátnosti RS pritom bosniansky ústavný súd v Sarajeve zakázal.



Podľa hovorkyne Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Liz Throssellovej OSN hlboko znepokojili správy o incidentoch, pri ktorých jednotlivci "velebili vojnové zločiny a odsúdených vojnových zločincov a v niektorých prípadoch aj priamo podnecovali násilie voči určitým komunitám".



Dodala tiež, že skupiny ľudí počas fakľových pochodov skandovali meno odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča, spievali nacionalistické piesne vyzývajúce na ovládnutie miest v bývalej Juhoslávii či strieľali do vzduchu pred mešitou.



V meste Foča ležiacom v bosnianskej Republike srbskej sa v sobotu navyše niekoľko stoviek ľudí zúčastnilo zhromaždenia, na ktorom priaznivci srbského futbalového klubu Crvena zvezda Belehrad odpálili ohňostroj a na jednej z tamojších budov odhalili veľký Mladičov portrét. Tento bývalý bosnianskosrbský generál bol odsúdený na doživotie za vojnové zločiny v Bosne, a to najmä za genocídu v Srebrenici.



AFP pripomína, že v Srbsku a v Bosne sa tento rok v apríli, respektíve v októbri, budú konať voľby: Srbi si budú voliť prezidenta a parlament, zatiaľ čo obyvatelia Bosny poslancov a členov kolektívneho predsedníctva.



Throssellová v tejto súvislosti varovala pred "eskalovaním nacionalistickej rétoriky", v dôsledku ktorej by podľa nej mohlo dôjsť k vyhroteniu už aj tak napätej politickej atmosféry v oboch krajinách.



Podľa agentúry AP Bosna prechádza jednou z najvážnejších politických kríz od konca občianskej vojny v 90. rokoch. S tichou podporou Ruska a Srbska sa totiž bosnianski Srbi vyhrážajú vytvorením vlastnej armády, súdnictva a daňových úradov, čo vyvoláva obavy z ďalšieho konfliktu a rozpadu tejto balkánskej krajiny.