OSN znepokojuje vývoj v Sudáne

Washington 30. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vysiela do Sudánu svojho námestníka pre koordináciu humanitárnej pomoci Martina Griffithsa.



Hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric vo vyhlásení objasnil, že "vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúcu humanitárnu krízu v Sudáne" Guterres vysiela Griffithsa do regiónu okamžite.



"Rozsah a rýchlosť toho, čo sa v Sudáne odohráva, je bezprecedentná," uvádza sa vo vyhlásení. "Sme mimoriadne znepokojení," deklaroval v mene OSN Dujarric.



Sudán je od 15. apríla dejiskom ozbrojených zrážok medzi jednotkami armády generála Abdala Fattáha Burhána a obávaným polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa.



Medzinárodná humanitárna organizácia OSN Svetový potravinový program (WPF) v nedeľu upozornila, že pretrvávajúce násilie v Sudáne môže celý región východnej Afriky uvrhnúť do humanitárnej krízy.



Tlačové agentúry v nedeľu večer informovali, že bojujúce strany v Sudáne sa dohodli na predĺžení humanitárneho prímeria o ďalšie tri dni.



Sudánske ozbrojené sily (SAF) a ich rivali z RSF potvrdili predĺženie prímeria, ktoré sa skončí v nedeľu o polnoci miestneho času. Nové prímerie v trvaní 72 hodín začne platiť v okamihu skončenia terajšieho prímeria, uviedli predstavitelia SAF.



Počas konfliktu v Sudáne bolo uzavretých viacero dohôd o prímerí. Väčšinou sa nedodržiavali vôbec alebo len čiastočne.