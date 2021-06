OSN znepokojujú útoky na humanitárnych pracovníkov v Južnom Sudáne

Džuba 8. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok odsúdila smrť dvoch humanitárnych pracovníkov, ktorí v pondelok zahynuli po útoku na konvoj vracajúci sa z dodávky potravín. OSN žiada odsúdenie tých, ktorí útok spáchali, a zároveň vyjadrila znepokojenie nad častými úmrtiami humanitárnych pracovníkov v Južnom Sudáne, informovala agentúra AFP.



"Vyzývam vládu, aby pritvrdila pri presadzovaní práva, aby vyšetrila tieto zločiny a urýchlene postavila páchateľov pred súd. Len za posledný mesiac zahynuli štyria humanitárny pracovníci. Obavám sa, že ak budú pokračovať útoky na humanitárnych pracovníkov, prídu následky v podobe pozastavenia ich činnosti, a to bude mať vážny vplyv na humanitárne operácie v Južnom Sudáne," uviedol šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Matthew Hollingworth.



Južný Sudán je považovaný za jednu z najnebezpečnejších krajín pre humanitárnych pracovníkov. Podľa OSN, ktorá vyslala do krajiny mierovú misiu, zahynulo od roku 2013 v krajine 128 humanitárnych pracovníkov, väčšinou občanov Južného Sudán.



Južný Sudán získal nezávislosť od Sudánu v roku 2011. V krajine však následne v roku 2013 vypukla občianska vojna, ktorá trvala až do roku 2018 a podľa AFP si vyžiadala 380.000 životov. V krajine však dodnes pretrvávajú nepokoje a často prichádza ku konfliktu medzi súperiacimi etnickými skupinami.