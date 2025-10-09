< sekcia Zahraničie
OSN zníži počet mierových síl v 11 operáciách asi o 25 percent
Budeme musieť repatriovať... približne 25 percent našich mierových síl a policajných jednotiek, ako aj ich vybavenie, a ovplyvní to aj veľký počet civilných zamestnancov, povedal predstaviteľ OSN.
Autor TASR
New York 9. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v najbližších mesiacoch zníži počet mierových síl v 11 operáciách po celom svete o štvrtinu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, uviedli v stredu poprední predstavitelia OSN. Agentúra Reuters zároveň pripomenula, že budúcnosť financovania organizácie zo strany Spojených štátov zostáva neistá, píše TASR.
„Celkovo budeme musieť repatriovať... približne 25 percent našich mierových síl a policajných jednotiek, ako aj ich vybavenie, a ovplyvní to aj veľký počet civilných zamestnancov v misiách,“ potvrdil anonymný vysoko postavený predstaviteľ OSN. Podľa neho by to predstavovalo 13.000 až 14.000 vojakov a policajtov.
Podľa agentúry AFP sa očakávalo, že Spojené štáty prispejú 1,3 miliardami dolárov z celkového rozpočtu 5,4 miliardy dolárov na mierové operácie v rokoch 2025 a 2026. OSN však informovali, že zaplatia len približne polovicu tejto sumy, 682 miliónov dolárov. Americký prezident Donald Trump pritom od svojho opätovného nástupu do funkcie nariadil masívne škrty v zahraničnej pomoci, ktorú Washington poskytuje.
OSN má mierové operácie na Blízkom východe, v Južnom Sudáne, Konžskej demokratickej republike, Libanone, Kosove, na Cypre, v Stredoafrickej republike, Západnej Sahare, v demilitarizovanej zóne Golanských výšin medzi Izraelom a Sýriou, v regióne Abyei – ktorý si nárokujú Sudán aj susedný Južný Sudán - a na línii prímeria v regióne Kašmír medzi Indiou a Pakistanom, dodáva Reuters.
