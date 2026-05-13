OSN znižuje núdzovú potravinovú pomoc pre Sýriu o 50 percent
Autor TASR
Rím 13. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov v stredu uviedla, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov znižuje núdzovú potravinovú pomoc Sýrii o 50 percent a zastavuje program dotácií na chlieb, ktorým doposiaľ v tejto krajine podporila milióny ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Svetový potravinový program (WFP), agentúra OSN pre potravinovú pomoc so sídlom v Ríme, vo vyhlásení uviedla, že znižuje počet ľudí, na ktorých sa vzťahuje núdzová pomoc, z pôvodných 1,3 milióna na 650.000. Agentúra dodala, že Sýria sa od konca občianskej vojny stabilizovala, akútnym nedostatkom potravín však v krajine stále trpí približne 7,2 milióna obyvateľov.
WFP uviedol, že v rámci svojich operácií podporil viac než 300 pekární v Sýrii obohatenou pšeničnou múkou. „Program dotácií na chlieb bol dôležitým záchranným lanom, ktoré udržalo túto základnú potravinu dostupnou,“ uviedla organizácia. „Zníženie pomoci WFP je spôsobené výlučne finančnými obmedzeniami, nie poklesom potrieb,“ povedala Marianne Wardová, riaditeľka WFP v Sýrii.
Organizácia uviedla, že nedostatok finančných prostriedkov postihuje aj sýrskych utečencov v susedných krajinách, ako sú Jordánsko a Libanon. „V celom regióne čelia zraniteľné rodiny kumulatívnym účinkom dlhotrvajúcich kríz, rastúcich nákladov a znižovania pomoci,“ povedal Samer Abdeljaber, regionálny riaditeľ WFP pre Blízky východ, severnú Afriku a východnú Európu. Agentúra uviedla, že na udržanie a obnovenie pomoci v Sýrii potrebuje v nasledujúcich šiestich mesiacoch 189 miliónov dolárov.
