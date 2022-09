OSN zopakovala podporu zachovania územnej celistvosti Ukrajiny

New York 28. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok opätovne potvrdila svoj záväzok rešpektovať "územnú celistvosť" Ukrajiny. Stalo sa tak po tom, ako začali prichádzať správy o predbežných výsledkoch hlasovania o pripojení k Rusku v štyroch okupovaných ukrajinských regiónoch. Západné krajiny vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované referendá na Ukrajine neuznajú. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"OSN je naďalej plne odhodlaná podporovať suverenitu, jednotu, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," uviedla námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti a budovanie mieru Rosemary DiCarlová na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN.



Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová vyhlásila, že Spojené štáty majú v úmysle predložiť rezolúciu odsudzujúcu "takzvané referendá", ktorá vyzýva členské štáty, aby "neuznali žiadny zmenený štatút Ukrajiny a zaväzuje Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny".



"Ruské takzvané referendá, pokiaľ budú akceptované, otvoria Pandorinu skrinku, ktorú nebudeme môcť zavrieť," varovala.



"Ak sa Rusko rozhodne, že sa bude skrývať pred zodpovednosťou tu, v Rade, potom sa obrátime na Valné zhromaždenie OSN, aby vyslalo Moskve neklamný odkaz," povedal Thomasová-Greenfieldová.



Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün na zasadnutí BR OSN uviedol, že pozícia a návrh jeho krajiny, ako vnímať a riešiť ukrajinskú otázku, sú konzistentné a jasné. "To znamená, že by sa mala rešpektovať suverenita a územná celistvosť všetkých krajín," dodal.



Valné zhromaždenie OSN, ktoré združuje 193 členských štátov OSN, už prijalo niekoľko rezolúcií odsudzujúcich ruskú agresiu voči Ukrajine.