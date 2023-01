Zrušenie sankcií Izraelu voči Palestínčanom žiada cez 90 krajín OSN

New York 17. januára (TASR) - Viac než 90 členských krajín OSN, prevažne z moslimského sveta, vyzvalo Izrael, aby zrušil sankcie voči palestínskej samospráve. Izrael tieto sankcie prijal začiatkom januára v reakcii na Palestínčanmi iniciovanú žiadosť Valného zhromaždenia (VZ) OSN o posúdenie izraelskej okupácie na palestínskych územiach. TASR správu prevzala v utorok z agentúr AP a AFP.



VZ OSN prijalo 30. decembra rezolúciu, ktorou od Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) žiadalo poskytnutie posudku o právnych následkoch izraelskej okupácie na palestínskych územiach. Za rezolúciu, voči ktorej dôrazne vystupoval Izrael, hlasovalo 86 zo 193 členských štátov VZ, 26 bolo proti a 53 sa hlasovania zdržalo.



Nová izraelská vláda premiéra Benjamina Netanjahua následne 6. januára oznámila sériu sankcií voči palestínskej samospráve, vrátane finančných, aby ju prinútil "zaplatiť" za to, že sa dožadovala tejto rezolúcie, píše AFP.



Viac než 90 krajín sveta v pondelkovom vyhlásení, ktoré zverejnila palestínska samospráva, vyjadrilo "hlboké znepokojenie" nad izraelskými sankciami voči Palestínčanom a požadovalo ich zrušenie.



"Odmietame odvetné opatrenia prijaté v reakcii na poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora," uvádza sa vo vyhlásení, v ktorom signatári zároveň vyjadrili svoju "neochvejnú podporu" pre ICJ a dodržiavanie medzinárodného práva.



Vyhlásenie podpísalo 57 členských krajín Organizácie islamskej spolupráce (OIC) a 37 ďalších štátov sveta. Medzi signatármi je 27 európskych krajín vrátane Nemecka, Francúzska a Talianska, ako aj Japonsko, Južná Kórea, Brazília, Mexiko či Juhoafrická republika.



Izraelská vláda označila schválenie decembrovej rezolúcie za "extrémny protiizraelský" krok prijatý na pôde Organizácie Spojených národov.



V rámci odvetných sankcií sa Izrael okrem iného rozhodol nevyplatiť palestínskej samospráve 39 miliónov dolárov z daňových výnosov, ktoré namiesto toho previedol do kompenzačného fondu pre rodiny izraelských obetí palestínskych útokov. Izraelská vláda tiež zaviedla cielené sankcie voči palestínskym predstaviteľom vrátane ministra zahraničných vecí Rijádovi Málikímu.