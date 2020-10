OSN zrušila všetky rokovania v newyorskom sídle po nákaze diplomatov

New York 28. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) zrušila všetky osobné stretnutia, ktoré sa mali do konca tohto týždňa uskutočniť v jej v hlavnom sídle v New Yorku. K tomuto kroku pristúpila v utorok po tom, ako sa päť členov misie afrického štátu Niger pri OSN nakazilo novým koronavírusom, informovala agentúra Reuters.



Od vypuknutia celosvetovej pandémie v marci sa väčšina podujatí OSN konala prostredníctvom videokonferencií. Pred pár týždňami však svetová organizácia začala čiastočný návrat k osobným stretnutiam, avšak za dodržania bezpečnostných opatrení.



Počet účastníkov na podujatiach je limitovaný a všetci musia mať ochranné rúška a dodržiavať fyzické odstupy.



Dočasné pozastavenie konania všetkých osobných stretnutí v newyorskom komplexe OSN navrhol v utorok samotný generálny tajomník António Guterres. V liste predsedovi Valného zhromaždenia OSN Volkanovi Bozkirovi napísal, že toto rozhodnutie prispeje k lepšiemu preskúmaniu skutočného rozsahu nákazy a identifikovaniu všetkých osôb, ktoré prišli s infikovanými diplomatmi do kontaktu.



Niger je jedným z 15 členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktorá naposledy osobne zasadala minulý štvrtok. Všetkých účastníkov tohto stretnutia v súčasnosti testujú na koronavírus. Utorkové rokovanie BR OSN o Sýrii prebehlo už vo virtuálnej podobe.