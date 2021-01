OSN zverejnila kandidátov na pozície do líbyjskej prechodnej vlády

Tripolis 31. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov zverejnila v sobotu zoznam kandidátov na pozície do líbyjskej prechodnej vlády v rámci prípravy na parlamentné a prezidentské voľby v Líbyi.



Ako informovala agentúra DPA, oznámenie OSN prišlo dva dni predtým, ako členovia 75-členného Líbyjského fóra pre politický dialóg (LPDF) začnú hlasovať o kandidátoch na posty v trojčlennej prezidentskej rade a na pozíciu predsedu vlády. LPDF sa už niekoľko mesiacov zúčastňuje na diskusiách sprostredkovaných OSN, aby pripravilo cestu pre voľby.



Všetci kandidáti sa zaviazali dodržiavať plán, ktorý v novembri 2020 prijali členovia LPDF v Tunisku, uviedla v sobotu vo svojom vyhlásení Podporná misia OSN v Líbyi (UNSMIL).



UNSMIL plánuje usporiadať od 1. do 5. februára schôdzku vo Švajčiarsku, kde budú členovia LPDF hlasovať o zjednotenej prechodnej vláde. Počas stretnutia budú všetci kandidáti pozvaní na interaktívne zasadanie s členmi LPDF, kde môžu predstaviť svoju víziu implementácie plánu LPDF.



Po voľbách naplánovaných na 24. decembra 2021 má byť prechodná vláda nahradená demokraticky zvolenou vládou.



Líbya upadla do chaosu v roku 2011 po zvrhnutí bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Má v súčasnosti dve súperiace vlády - vládu podporovanú OSN v metropole Tripolis a ďalšiu na východe krajiny v meste Tobruk, ktorá je lojálna vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi. Krajina sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.