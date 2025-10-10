< sekcia Zahraničie
OSN zverejnila podrobný 60-dňový plán pomoci pre Gazu
Plán OSN zahŕňa poskytovanie potravín 2,1 milióna ľuďom – teda takmer celej populácii Gazy – a špecifickú nutričnú pomoc 500.000 ľuďom, ktorí trpia ťažkou podvýživou.
New York 10. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok uviedla, že disponuje podrobným 60-dňovým plánom na urýchlené dodanie humanitárnej pomoci do Gazy na pomoc Palestínčanom na tomto vojnou zničenom území. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Plán sa má podľa svetovej organizácie zrealizovať po vyhlásení prímeria v tejto palestínskej enkláve.
„Náš plán, podrobný a overený, je pripravený,“ povedal šéf humanitárnych misií OSN Tom Fletcher.
„Naše zásoby, 170 000 metrických ton, potraviny, lieky a ďalšie potreby, sú pripravené. A náš tím, odvážny, odborný a odhodlaný, je pripravený,“ povedal Fletcher na tlačovej konferencii prostredníctvom videohovoru zo Saudskej Arábie.
Rozsiahle časti obliehaného palestínskeho územia boli po izraelskej vojenskej ofenzíve po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 z veľkej časti zrovnané so zemou, pripomína AFP.
Izraelská blokáda viedla k zníženiu dodávok život zachraňujúcej pomoci Gaze. OSN vyhlásila v niektorých častiach enklávy hladomor a stovky Palestínčanov zomierajú na podvýživu.
Cieľom OSN je podľa Flerchera zvýšiť prísun pomoci do Gazy tak, aby na toto územie denne prúdili stovky nákladných vozidiel. „Hladomor je potrebné zvrátiť v oblastiach, kde sa rozšíril, a v iných oblastiach je potrebné zabrániť jeho vypuknutiu,“ dodal Fletcher.
Plán OSN zahŕňa poskytovanie potravín 2,1 milióna ľuďom – teda takmer celej populácii Gazy – a špecifickú nutričnú pomoc 500.000 ľuďom, ktorí trpia ťažkou podvýživou. Prostredníctvom plánu chcú dodať potraviny ľuďom a tiež podporiť pekárne, spoločné kuchyne a poskytnúť hotovosť 200.000 ľuďom, aby sa mohli rozhodnúť, aké potraviny si chcú kúpiť.
OSN bude tiež pracovať na obnove zdecimovaného systému zdravotnej starostlivosti v Gaze – ochromeného izraelskými vojenskými operáciami, okrem iného aj poskytovaním vybavenia a liekov
Keďže väčšina budov v Gaze bola zničená izraelskou ofenzívou, plán počíta aj s dodávaním tisícok stanov týždenne.
Svetová organizácia chce tiež zriadiť dočasné školy pre 700.000 tamojších detí.
Fletcher však upozornil, že na to, aby sa tento plán podarilo realizovať v celom rozsahu, je potrebné urobiť aj niekoľko kriticky dôležitých vecí. Patrí medzi ne trvalý prísun najmenej 1,9 milióna litrov paliva každý týždeň a obnovenie toku kuchynského plynu.
Ako dodal, humanitárne zásoby musia prichádzať cez viacero koridorov a je potrebné mať väčší počet skenerov, aby sa humanitárne konvoje mohli pohybovať rýchlejšie. Nevyhnutné sú tiež bezpečnostné záruky, aby sa zabránilo rabovaniu.
Fletcher zdôraznil, že pomoc musí prísť nerušene a na to všetko musia byť finančné zdroje. V súčasnosti je financovaných iba 28 percent zo štyroch miliárd dolárov v rámci výzvy OSN pre Gazu, upozornil.
OSN bude musieť podľa neho ísť nad rámec 170.000 ton pomoci, ktorú už vopred umiestnila v Izraeli, Jordánsku, Egypte a na Cypre, čo však nestačí ani na prvých 60 dní po skončení vojny. „Buďme úprimní, tento problém nezmizne za dva mesiace,“ dodal podľa AFP Fletcher.
