OSN zvolala zasadnutie o kríze na poľsko-bieloruskej hranici

New York 10. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) sa bude vo štvrtok mimoriadne zaoberať krízou na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, ktorá sa odvolala na informácie z diplomatických zdrojov. O mimoriadne zasadnutie požiadalo Estónsko, Francúzsko a Írsko.



Keďže Poľsko obviňuje Bielorusko zo "štátneho terorizmu", 15-členná rada sa podľa diplomatov stretne za zatvorenými dverami.



Samotná OSN označila v stredu situáciu na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom za "neúnosnú". Západné krajiny obviňujú bieloruského autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka, že migrantov nalákal do svojej krajiny a nabáda ich, aby išli do Poľska ako odvetu za sankcie uvalené voči Minsku.



"Generálny tajomník OSN (António Guterres) so znepokojením sleduje situáciu na bielorusko-poľskej hranici a opakuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa otázky migrácie a utečencov riešili v súlade s humanitárnymi zásadami a medzinárodným právom," vyhlásil v stredu hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.