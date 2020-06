OSN: Zvolili štyroch nových nestálych členov Bezpečnostnej rady

New York 18. júna (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v hlasovaní v stredu rozhodlo o štyroch nestálych členoch Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2021-2022, informovala agentúra AP. Sú nimi India, Írsko, Mexiko a Nórsko. Voľba piateho člena, ktorý mal byť takisto zvolený v utorok, sa bude opakovať vo štvrtok.



V hlasovaní o post vyhradený pre Afriku nezískali Keňa ani Džibutsko potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov. Predseda Valného zhromaždenia OSN Tijjani Muhammad-Bande oznámil, že toto hlasovanie sa bude opakovať vo štvrtok.



Mexiko a India, ktoré zastupujú Latinskú Ameriku a Áziu, mali svoje miesto v BR OSN isté už pred hlasovaním, pripomína AP.



V hlasovaní o zástupcoch západnej Európy (a ostatných štátov) Írsko a Nórsko získali viac hlasov ako Kanada, ktorá sa o tento post takisto uchádzala.



O nových členoch pre obdobie rokov 2021-22 sa v 193-člennom Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) rozhodovalo prezenčným hlasovaním bez plenárneho zasadnutia.



Veľvyslanci členských krajín prichádzali do sídla OSN v New Yorku odovzdať svoje hlasy po skupinách s cieľom dodržať opatrenia v oblasti obmedzenia ľudského kontaktu zavedené v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, uvádza AP.



Mandát nových piatich nestálych členov BR OSN sa začne 1. januára 2021. Tieto krajiny nahradia Belgicko, Juhoafrickú republiku, Dominikánsku republiku, Indonéziu a Nemecko, ktorým sa 31. decembra 2020 skončí ich dvojročný mandát.



Celkove má BR OSN päť stálych a desať nestálych členov. Stáli členovia - Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty - ktorí boli určení už na konci druhej svetovej vojny, majú pri akomkoľvek rozhodovaní právo veta.



Každý rok VZ OSN volí nových päť nestálych členov na dvojročné obdobie. V párny rok sú volení jeden člen z Afriky, jeden z Ázie, jeden z Latinskej Ameriky a dvaja zo západnej Európy (a ostatných štátov). V nepárny rok sú zvolení dvaja členovia z Afriky, jeden z Ázie, jeden z Latinskej Ameriky a jeden z východnej Európy.



Na rozdiel od ostatných orgánov OSN, ktorých uznesenia majú pre členské štáty len charakter odporúčaní, uznesenia Bezpečnostnej rady sú záväzné a ich plnenie si môže vynútiť aj silou.