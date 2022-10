OSN:Anexia ukrajinských území Ruskom prehĺbi porušovanie ľudských práv

Ženeva 4. októbra (TASR) - Anexia štyroch okupovaných regiónov Ukrajiny Ruskom len prehĺbi porušovanie ľudských práv. V utorok to uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), ktorý zároveň upozornil na "nevýslovné utrpenie a skazu", ktoré Ukrajinci zažívajú. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Christiana Salazara Volkmanna z OHCHR experti na Ukrajine zaznamenali "širokú škálu porušení práv na život, slobodu a bezpečnosť". Dodal, že "rozsiahly ozbrojený útok Ruskej federácie vyústil do otrasnej situácie v oblasti ľudských práv na Ukrajine".



Volkmann uviedol, že monitorovacia misia OHCHR, ktorá pôsobí na Ukrajine od roku 2014, od začiatku ruskej invázie zaznamenala 6114 úmrtí civilistov, pričom zdôraznil, že skutočné čísla sú pravdepodobne omnoho vyššie.



"Anexiou ukrajinských území Rusko konflikt namiesto vyriešenia skôr prehĺbia, a zhoršia s ním spojené porušovanie ľudských práv," dodal Volkmann.



Väčšina obetí z radov civilného obyvateľstva prišla podľa Volkmanna o život v dôsledku výbušných zbraní používaných v obývaných oblastiach, ktorými útočila "najmä ruská armáda a pridružené ozbrojené skupiny". Veľa Ukrajincov žije v "ponižujúcich podmienkach" bez prístupu k riadnemu vzdelaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vode či strave.



V poradí 34. správa OHCHR o situácii v oblasti ľudských práv na Ukrajine pokrýva obdobie od 1. februára do 31. júla 2022.