OSN:Boje na severe Mjanmarska prinútili asi 50.000 ľudí opustiť domovy

Rangún 10. novembra (TASR) - Takmer 50.000 ľudí muselo opustiť svoje domovy na severe Mjanmarska, kde už takmer dva týždne prebiehajú boje medzi vládnucou juntou a ozbrojenými povstaleckými skupinami. V piatok o tom informoval Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN (UNOCHA), píše TASR s odvolaním sa na informácie agentúry AFP.



"Do 9. novembra muselo na severe v Šanskom štáte opustiť svoje domovy takmer 50.000 ľudí," uviedol úrad UNOCHA s tým, že ďalších 40.000 ľudí je vysídlených v susednej Sagajnskej oblasti a Kačjinskom štáte.



V takmer celom Šanskom štáte nefunguje internet ani telefóny, obmedzená bola doprava aj vyberanie hotovosti, v dôsledku čoho nemôžu miestne humanitárne skupiny poskytovať potrebnú pomoc.



Jakchainská armáda (AA), Armáda mjanmarskej národnej demokratickej aliancie (MNDAA) a Palaungská národná oslobodzovacia armáda (TNLA), ktoré sa spoločne označujú ako Aliancia troch bratstiev, spustili 27. októbra v Šanskom štáte na hranici s Čínou koordinovanú vojenskú ofenzívu.



Začiatkom novembra vyhlásili, že obsadili niekoľko vojenských pozícií a kľúčových ciest spájajúcich Mjanmarsko s Čínou. Junta priznala, že stratila kontrolu nad strategickým mestom Činšvehav, no vývoj bojov nekomentovala už niekoľko dní.



Mjanmarský prezident dosadený vládnucou juntou Mijnt Schwe v stredu varoval, že krajine hrozí rozpad. Podľa odborníkov predstavujú tieto boje pre juntu najväčšiu vojenskú hrozbu od jej nástupu k moci v roku 2021.



Čína, ktorá je hlavným spojencom a dodávateľom zbraní pre mjanmarskú juntu, v utorok bez ďalších podrobností uviedla, že v dôsledku bojov v Mjanmarsku zahynuli aj viacerí čínski občania. V oblasti, kde prebiehajú boje, sa tiež nachádzajú ropovody, cez ktoré do Číny prúdi ropa a plyn.



Mjanmarsko je od prevratu z 1. februára 2021 a zosadenia líderky Aun Schan Su Ťij dejiskom násilného občianskeho konfliktu, ktorý si vyžiadal viac ako 3000 mŕtvych a státisíce vysídlených.