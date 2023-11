OSN:Do Gazy dorazila najväčšia humanitárna pomoc od začiatku konfliktu

Viedeň 25. novembra (TASR) - Organizácii Spojených národov sa podarilo v piatok poslať do Pásma Gazy najväčšiu humanitárnu pomoc od 7. októbra, keď prepukla vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, informovala agentúra DPA. Od začiatku platnosti prímeria dorazilo do Gazy 137 kamiónov.



Ďalších 200 kamiónov do konfliktom sužovanej zóny ešte smeruje.



Stovky tisíc ľudí získali jedlo, vodu, zdravotnícke potreby a ďalšie esenciálne položky humanitárnej pomoci.



Do Pásma Gazy prepravili takisto 129.000 litrov paliva a evakuovali z nej 21 pacientov v kritickom stave.



"OSN víta prepustenie 24 rukojemníkov zadržiavaných v Gaze od 7. októbra a opakuje svoju výzvu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov," uvádza sa v tlačovom vyhlásení OSN. "Humanitárne tímy OSN a jej partnerov budú pokračovať v humanitárnych operáciách tak, aby v nadchádzajúcich dňoch zabezpečili potreby obyvateľov Pásma Gazy."