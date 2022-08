OSN:Guterres žiada koniec ostreľovania Záporožskej jadrovej elektrárne

New York 11. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres varoval vo štvrtok pred potenciálnou jadrovou katastrofou v súvislosti s pokračujúcim ostreľovaním Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Som vážne znepokojený vývojom situácie v areáli Záporožskej jadrovej elektrárne i v jej okolí," uviedol Guterres vo vyhlásení. "Apeloval som na všetkých zúčastnených, aby zachovali zdravý rozum a nepodnikali kroky, ktoré by mohli ohroziť fyzickú integritu, bezpečnosť či ochranu tejto jadrovej elektrárne - najväčšej svojho druhu v Európe," dodal generálny tajomník OSN.



"Žiaľ, miesto deeskalácie situácie za uplynulých niekoľko dní prišli správy o ďalších znepokojujúcich incidentoch, ktoré - v prípade, že budú pokračovať - môžu viesť ku katastrofe," upozornil ďalej Guterres.



Záporožská jadrová elektráreň v ukrajinskom meste Enerhodar bola od uplynulého víkendu niekoľkokrát ostreľovaná a bola čiastočne poškodená, pripomína DPA. Kritická infraštruktúra je zatiaľ nepoškodená. Z ostreľovania elektrárne sa navzájom obviňujú Rusko a Ukrajina.



Na základe iniciatívy Ruska sa so situáciou v elektrárni bude vo štvrtok v New Yorku zaoberať Bezpečnostná rada OSN a pred jej členov predstúpi riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaello Grossi.