OSN:Humanitárnu pomoc v Sýrii potrebuje takmer 70 percent obyvateľstva

New York 31. mája (TASR) - Po prvý raz za 12-ročného trvania vojny v Sýrii zažívajú určitý stupeň "humanitárneho stresu" už ľudia v každom okrese a humanitárnu pomoc potrebuje 15,3 milióna ľudí, čo je takmer 70 percent obyvateľstva. Oznámila to Organizácia Spojených národov, informuje TASR v stredu na základe správy agentúry AP.



V súčasnosti je financovaných len desať percent z celkovej sumy 5,4 miliardy dolárov, ktorú žiada OSN poskytnúť na pomoc viac ako 14 miliónom obyvateľov Sýrie. Svetový potravinový program (WFP) varoval, že bez ďalších financií 2,5 milióna ľudí hrozí, že od júla prídu o prístup k strave alebo o finančnú pomoc.



Zlú humanitárnu situáciu ešte znásobilo februárové zemetrasenie, ktoré spustošilo severozápad krajiny ovládaný povstalcami.



Sýrsky ľud je "stále viac a viac odkázaný na humanitárnu pomoc, keďže základné služby a kritická infraštruktúra sú na pokraji kolapsu," uviedla Edem Wosornuová z Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



Wosornuová na pôde Bezpečnostnej rady OSN v utorok informovala o potrebe zachovať prísun humanitárnej pomoci do oblastí na severozápade Sýrie, kde je situácia po zemetrasení podľa nej ešte kritickejšia.



Predstaviteľka OCHA na konferencii usporiadanej Európskou úniou v Bruseli 14. až 15. júna vyzvala na rýchle uvoľnenie finančných prostriedkov. Povedala, že "Sýrčania teraz potrebujú pomoc medzinárodného spoločenstva viac ako kedykoľvek za posledných 12 rokov".