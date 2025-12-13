Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. december 2025Meniny má Lucia
< sekcia Zahraničie

OSN:Izraelské osady na Západnom brehu rastú najrýchlejšie od roku 2017

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Násilie v oblasti Západného brehu prudko vzrástlo po útoku hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023, ktorým sa začala vojna v Pásme Gazy.

Autor TASR
New York 13. decembra (TASR) - Rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu dosahuje v súčasnosti najvyššie tempo minimálne od roku 2017, keď OSN začala tieto údaje sledovať. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.

Agentúra AFP v piatok nahliadla do správy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, podľa ktorej v roku 2025 „boli plány na výstavbu takmer 47.390 bytových jednotiek vo fáze ďalšieho konania, schválenia alebo vyhlásenia súťaže, pričom v roku 2024 ich bolo približne 26.170“.

Guterres odsúdil „neustávajúce" rozširovanie osád, pretože vytvára napätie a bráni Palestínčanom v prístupe k ich pôde, pričom ohrozuje životaschopnosť palestínskeho štátu.

„Tieto údaje poukazujú na prudký nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi,“ povedal Guterres s tým, že v rokoch 2017 až 2022 bol priemerný ročný nárast na úrovni 12.815 bytových jednotiek. Na Západnom brehu žije približne pol milióna izraelských osadníkov spolu s tromi miliónmi Palestínčanov.

„Týmto vývojom dochádza k ďalšiemu upevňovaniu nezákonnej izraelskej okupácie, porušovaniu medzinárodného práva a oslabovaniu práva palestínskeho ľudu na sebaurčenie,“ uviedol Guterres.

Zároveň odsúdil „pokračujúcu eskaláciu násilia a napätia na okupovanom Západnom brehu“ a poukázal na operácie izraelských obranných síl na severe Západného brehu, pri ktorých zahynulo množstvo ľudí, došlo k vysídleniu obyvateľov a zničené boli aj domy a infraštruktúra.

Násilie v oblasti Západného brehu prudko vzrástlo po útoku hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023, ktorým sa začala vojna v Pásme Gazy.

Podľa prepočtov agentúry AFP, ktoré vychádzajú z údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva, od začiatku konfliktu zabila izraelská armáda resp. izraelskí osadníci na Západnom brehu najmenej 1022 Palestínčanov jednak z radov militantov, ako aj civilistov.

Podľa izraelských údajov zahynulo v rovnakom období počas palestínskych útokov alebo izraelských vojenských operácií na Západnom brehu najmenej 44 Izraelčanov.
