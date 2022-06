OSN: Klimatický summit o biodiverzite sa uskutoční v decembri v Kanade

Montreal 21. júna (TASR) - Dejiskom odloženého summitu Organizácie Spojených národov o biodiverzite (COP15) nebude čínske mesto Kchun-ming, ale kanadský Montreal. V utorok o tom rozhodla OSN, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite OSN v utorok oznámil, že klimatický summit COP15, na ktorom sa očakáva prijatie novej globálnej dohody na ochranu prírody, sa uskutoční v Kanade od 5. do 17. decembra.



Tento summit sa mal konať už v roku 2020 v Číne, no pre pandémiu ochorenia COVID-19 bol trikrát odložený.



OSN vo vyhlásení neuviedla dôvod zmeny dejiska tohto podujatia. V Číne však naďalej platia prísne protipandemické opatrenia, vrátane karantény po príchode do krajiny, nakoľko Peking naďalej uplatňuje politiku tzv. nulovej tolerancie covidu.



Dohodu o ochrane prírody pred dôsledkami ľudskej činnosti má uzavrieť takmer 200 štátov. Cieľom je dosiahnuť ochranu 30 percent biotopov do roku 2030. Podľa najnovších údajov OSN bolo do roku 2020 chránených iba 17 percent suchozemských biotopov a približne sedem percent morských oblastí.



Svetové spoločenstvo v oblasti ochrany biotopov nesplnilo ciele, ktoré si stanovilo v roku 2010 a v súčasnosti je klimatická zmena hrozbou, ktorá môže znásobiť problémy v tomto smere, pripomenula AFP.



Vo februári varoval Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC), že deväť percent všetkých živočíšnych druhov bude pravdepodobne vážne ohrozených vyhynutím, a to aj v prípade, že sa globálne otepľovanie obmedzí na 1,5 stupňa Celzia.