OSN:Odmínovanie Ukrajiny bude ako čistenie Európy po 2. svetovej vojne

Ženeva 21. júna (TASR) - Odstraňovanie pozemných mín na Ukrajine si bude vyžadovať operáciu porovnateľnú s čistením Európy od trhavín po druhej svetovej vojne, vyhlásila v stredu Organizácia Spojených národov (OSN). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Na túto úlohu bude potrebných ročne do 300 miliónov dolárov (275 miliónov eur) nasledujúcich päť rokov, pritom odstránenie pozemných mín predstavuje najväčšiu brzdu pre ekonomiku Ukrajiny, povedal Paul Heslop. V inštitúcii Rozvojový program OSN má na starosti Ukrajinu aj problematiku mín.



"To, čomu čelíme na Ukrajine, sa veľmi podobá situácii v Európe na konci druhej svetovej vojny," uviedol na tlačovej konferencii v Ženeve. Dodal, že Európa vyriešila svoj problém s trhavinami a výbušninami do 15 rokov po skončení vojny.



OSN plánuje operáciu na čistenie Ukrajiny od tých mín, ktoré majú najväčší dopad na ekonomiku, a pomôcť tak Ukrajine postaviť sa znovu na nohy v kratšom čase. Neskôr bude OSN riešiť ostatné.



"Za nasledujúce tri roky až päť rokov môžeme vyriešiť 75 až 80 percent tohto problému, ktorý spôsobuje ekonomické útrapy," povedal Heslop.



Ako príklad uviedol transformovňu zasiahnutú pri útoku kazetovou bombou. Ak sa vyčistí od mín len malá rozloha, čo umožní opravu a obnovenie dodávok elektriny domácnostiam, odstraňovanie mín na zvyšku okolia sa môže nechať na neskoršie obdobie. Čistiace práce sa presunú k ďalšej prioritnej infraštruktúre.



"To, čo naozaj od medzinárodného spoločenstva potrebujeme..., je záväzok, že poskytne okolo 200-300 miliónov dolárov ročne nasledujúcich päť rokov," vysvetlil Heslop. "Potom Ukrajina znovu získa postavenie poľnohospodárskej veľmoci a bude to mať vplyv na celý svet: znížia sa tým ceny potravín pre každého," doplnil.