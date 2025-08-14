< sekcia Zahraničie
OSN:Počet civilných obetí na Ukrajine bol v júli najvyšší od mája 2022
HRMMU správu zverejnila niekoľko dní pred nadchádzajúcim summitom medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa uskutoční v piatok na Aljaške.
Autor TASR
Kyjev 14. augusta (TASR) - Počet civilných obetí na Ukrajine bol v júli najvyšší od mája 2022, uviedla v stredu Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU). V predchádzajúcom mesiaci podľa jej najnovšej správy zahynulo v dôsledku bojov 286 civilistov a ďalších 1388 ich utrpelo zranenia, informuje TASR.
HRMMU správu zverejnila niekoľko dní pred nadchádzajúcim summitom medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa uskutoční v piatok na Aljaške. Lídri budú diskutovať o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
