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OSN:Pri ruských útokoch na Ukrajine zomrelo v júni vyše 260 civilistov
Ide o najvyšší kombinovaný počet obetí od prvých mesiacov po začiatku invázie Moskvy vo februári 2022.
Autor TASR
Washington 10. júla (TASR) - Najmenej 265 civilistov zahynulo a ďalších 1816 ich utrpelo zranenia v priebehu júna v dôsledku ruských útokov na Ukrajine. Ide o najvyšší kombinovaný počet obetí od prvých mesiacov po začiatku invázie Moskvy vo februári 2022, uviedla vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Počet zabitých a zranených civilistov na Ukrajine bol podľa DiCarlovej v máji najvyšší od apríla 2022. Údaje Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) však poukazujú na ešte vyšší počet obetí v júni a pravdepodobne aj v júli. Konečné údaje za jún budú zverejnené koncom júla, uviedol hovorca OSN.
„Tento znepokojujúci trend zjavne pokračuje aj v júli,“ povedala DiCarlová, pričom poukazovala na tri masívne vlny ruských leteckých útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá len za uplynulý týždeň. Mnohé z nich boli zamerané na mestské centrá s vysokým počtom civilného obyvateľstva.
„Akékoľvek útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru, bez ohľadu na to, kde k nim dôjde, sú jasným porušením medzinárodného humanitárneho práva a musia sa okamžite skončiť,“ vyhlásila.
DiCarlová spresnila, že OHCHR od začiatku vojny celkovo potvrdil smrť najmenej 16.402 civilistov na Ukrajine vrátane 802 detí, ako aj zranenie 48.428 osôb vrátane 2948 detí. Skutočné čísla sú však pravdepodobne vyššie, dodáva Reuters.
Počet zabitých a zranených civilistov na Ukrajine bol podľa DiCarlovej v máji najvyšší od apríla 2022. Údaje Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) však poukazujú na ešte vyšší počet obetí v júni a pravdepodobne aj v júli. Konečné údaje za jún budú zverejnené koncom júla, uviedol hovorca OSN.
„Tento znepokojujúci trend zjavne pokračuje aj v júli,“ povedala DiCarlová, pričom poukazovala na tri masívne vlny ruských leteckých útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá len za uplynulý týždeň. Mnohé z nich boli zamerané na mestské centrá s vysokým počtom civilného obyvateľstva.
„Akékoľvek útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru, bez ohľadu na to, kde k nim dôjde, sú jasným porušením medzinárodného humanitárneho práva a musia sa okamžite skončiť,“ vyhlásila.
DiCarlová spresnila, že OHCHR od začiatku vojny celkovo potvrdil smrť najmenej 16.402 civilistov na Ukrajine vrátane 802 detí, ako aj zranenie 48.428 osôb vrátane 2948 detí. Skutočné čísla sú však pravdepodobne vyššie, dodáva Reuters.