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OSN:V roku 2025 klesol počet hladujúcich ľudí na všetkých kontinentoch
Prístup k výživným potravinám zostáva naďalej veľkou výzvou.
Autor TASR
Rím 21. júla (TASR) - Počet ľudí trpiacich hladom sa v roku 2025 znížil už tretí rok po sebe, a tentoraz aj na všetkých kontinentoch, uvádza správa Organizácie Spojených národov. Zároveň však zdôrazňuje, že pokrok by mohli negatívne ovplyvniť klimatické zmeny či narušenie obchodu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Podľa správy „Stav potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete“, ktorú spoločne vypracovalo päť agentúr OSN, trpelo vlani hladom približne 645 miliónov ľudí. Ide o 7,8 percenta svetovej populácie, čo je pokles oproti 8,1 percenta v roku 2024 a 8,6 percenta v roku 2022.
Pokrok vznikol najmä vďaka zlepšeniu situácie v Ázii, hlavne v Indii, a v Latinskej Amerike a Karibiku. Isté napredovanie zaznamenali aj niektoré africké krajiny, hoci mal tento kontinent v roku 2025 najpodvyživenejšie obyvateľstvo a hlad trápi 309 miliónov ľudí - jedného z piatich Afričanov. Očakáva sa, že počet hladujúcich by mal klesať do roku 2030, tvrdia odborníci OSN.
„Veľký rozdiel oproti predchádzajúcim rokom spočíva v tom, že tento rok miera hladu klesla na všetkých kontinentoch vrátane Afriky, hoci len veľmi, veľmi mierne,“ uviedol pre Reuters predstaviteľ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Podľa jeho slov ide o pozitívny vývoj, no zároveň podotkol, že geopolitické napätie a zmeny počasia predstavujú hrozbu pre globálne potravinové systémy. Predstaviteľ tiež podotkol, že údaje výrazne neovplyvnila vojna v Pásme Gazy, keďže správa sleduje dlhodobé problémy podvýživy a nevenuje sa nedostatku potravín v oblastiach sužovaných konfliktmi či katastrofami.
Bezprostredné obavy vyvoláva napríklad tranzit v kľúčovom Hormuzskom prielive, ktorý ovplyvňuje vojna na Blízkom východe. Potenciálne riziko predstavuje aj klimatický jav El Niňo, ktorý môže ovplyvniť pestovanie plodín.
Správa uvádza, že situácia sa zlepšila v Indii, kde úroveň hladu klesla pod desať percent. Prispeli k tomu cielené sociálne programy a zvyšujúca sa poľnohospodárska produkcia. Zlepšenie zaznamenali aj v Etiópii, Tanzánii, Zimbabwe, Senegale a Zambii. Dominikánska republika bola zároveň vyradená z globálnej mapy hladu.
Napriek pokroku zostáva podvýživa detí naďalej na vysokej úrovni a zhoršuje sa aj anémia u žien, uvádza sa v správe. Takisto neustále stúpa aj počet obéznych dospelých.
Prístup k výživným potravinám zostáva naďalej veľkou výzvou. Správa odhaduje, že 2,69 miliardy ľudí si nemôže dovoliť zdravú stravu.
Podľa správy „Stav potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete“, ktorú spoločne vypracovalo päť agentúr OSN, trpelo vlani hladom približne 645 miliónov ľudí. Ide o 7,8 percenta svetovej populácie, čo je pokles oproti 8,1 percenta v roku 2024 a 8,6 percenta v roku 2022.
Pokrok vznikol najmä vďaka zlepšeniu situácie v Ázii, hlavne v Indii, a v Latinskej Amerike a Karibiku. Isté napredovanie zaznamenali aj niektoré africké krajiny, hoci mal tento kontinent v roku 2025 najpodvyživenejšie obyvateľstvo a hlad trápi 309 miliónov ľudí - jedného z piatich Afričanov. Očakáva sa, že počet hladujúcich by mal klesať do roku 2030, tvrdia odborníci OSN.
„Veľký rozdiel oproti predchádzajúcim rokom spočíva v tom, že tento rok miera hladu klesla na všetkých kontinentoch vrátane Afriky, hoci len veľmi, veľmi mierne,“ uviedol pre Reuters predstaviteľ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Podľa jeho slov ide o pozitívny vývoj, no zároveň podotkol, že geopolitické napätie a zmeny počasia predstavujú hrozbu pre globálne potravinové systémy. Predstaviteľ tiež podotkol, že údaje výrazne neovplyvnila vojna v Pásme Gazy, keďže správa sleduje dlhodobé problémy podvýživy a nevenuje sa nedostatku potravín v oblastiach sužovaných konfliktmi či katastrofami.
Bezprostredné obavy vyvoláva napríklad tranzit v kľúčovom Hormuzskom prielive, ktorý ovplyvňuje vojna na Blízkom východe. Potenciálne riziko predstavuje aj klimatický jav El Niňo, ktorý môže ovplyvniť pestovanie plodín.
Správa uvádza, že situácia sa zlepšila v Indii, kde úroveň hladu klesla pod desať percent. Prispeli k tomu cielené sociálne programy a zvyšujúca sa poľnohospodárska produkcia. Zlepšenie zaznamenali aj v Etiópii, Tanzánii, Zimbabwe, Senegale a Zambii. Dominikánska republika bola zároveň vyradená z globálnej mapy hladu.
Napriek pokroku zostáva podvýživa detí naďalej na vysokej úrovni a zhoršuje sa aj anémia u žien, uvádza sa v správe. Takisto neustále stúpa aj počet obéznych dospelých.
Prístup k výživným potravinám zostáva naďalej veľkou výzvou. Správa odhaduje, že 2,69 miliardy ľudí si nemôže dovoliť zdravú stravu.