Osoba, ktorá prešla do KĽDR, najskôr utiekla do Južnej Kórey

Soul 3. januára (TASR) - Osoba, ktorá prešla na Nový rok z Južnej Kórey do Severnej Kórey, utiekla cez prísne stráženú hranicu medzi oboma štátmi na juh v novembri 2020. Informovala o tom v pondelok juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa ministerstva obrany v Soule.



Podľa tohto zdroja ide o osobu po tridsiatke, ktorá prešla v roku 2020 na juh cez zamínované, asi štyri kilometre široké demilitarizované pásmo rovnakou trasou. Zmienený juhokórejský predstaviteľ zároveň zdôraznil, že neexistujú žiadne dôkazy o špionáži.



Po úteku do Južnej Kórey údajne tento prebehlík pracoval ako upratovač, čo naznačuje, že mohol mať ekonomické problémy, píše Jonhap. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.



Osobu zaznamenalo sledovacie zariadenie v demilitarizovanej zóne (DMZ), ktorá rozdeľuje Kórejský polostrov, v sobotu o 21.20 h miestneho času, uviedlo v nedeľu vrchné veliteľstvo juhokórejskej armády. Úrady poslali v nedeľu Severu odkaz týkajúci sa toho prípadu.



Prenasledovanie a chudoba v Severnej Kórei viedli k tomu, že počas desaťročí od kórejskej vojny (1950-53) ušlo do Južnej Kórey 30.000 ľudí, ale prípady prekročenia hranice opačným smerom sú mimoriadne zriedkavé.