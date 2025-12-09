< sekcia Zahraničie
Osobitná spravodajkyňa OSN: Rakúsko má problém s rasizmom
Tvrdí to po skončení svojej týždňovej návštevy Rakúska indická politologička Ashwini K.P.
Autor TASR
Viedeň 10. decembra (TASR) – Napriek rôznorodému zloženiu svojej spoločnosti má Rakúsko problém s rasizmom. Rasistické predstavy o nadradenosti sú v krajine hlboko zakorenené a rozšírené, tvrdí vo vyhlásení zverejnenom v utorok po skončení svojej týždňovej návštevy Rakúska indická politologička Ashwini K.P., ktorá je od roku 2022 osobitnou spravodajkyňou OSN pre rasizmus, rasovú diskrimináciu, xenofóbiu a s tým súvisiacu intoleranciu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na web týždenníka Der Spiegel.
„Počas mojej návštevy v Rakúsku som si všimla hlboko zakorenené a všadeprítomné rasové hierarchie, ktoré vedú k vysokej úrovni rasizmu v spoločnosti ako celku, ako aj k štrukturálnym formám diskriminácie a vylúčenia,“ uviedla Ashwini K.P vo vyhlásení .
Napriek existujúcim antidiskriminačným zákonom Rakúsko podľa nej naliehavo potrebuje prijať ďalšie dôležité opatrenia. Čoraz rozšírenejším v politike na celoštátnej i regionálnej úrovni sa stáva pravicový populizmus, čo môže byť živnou pôdou pre rasizmus. Prekvapilo ju tiež „akceptovanie etnicko-nacionalistických myšlienok, ktoré rakúsku identitu zásadne spájajú s bielou farbou pleti“.
Osobitná spravodajkyňa ocenila opatrenia prijaté proti diskriminácii spolkovou vládou, vládami spolkových krajín a obcami. Vyjadrila však znepokojenie z rôznych foriem rasizmu a ich vplyvom na ľudí afrického pôvodu, židov, moslimov, ľudí arabského pôvodu, Rómov, Palestínčanov a ľudí ázijského pôvodu. Zdôraznila, že tí, ktorí majú skúsenosti s rasizmom, často čelia viacerým a prekrývajúcim sa formám diskriminácie, ako sú nenávistné prejavy, trestné činy z nenávisti, rasové profilovanie a diskriminácia vo vzdelávaní, bývaní a zamestnaní.
Ashwini K.P. sa postavila proti plánovanému zákazu nosenia pokrývky pre dievčatá mladšie ako 14 rokov. Podľa nej neexistujú „žiadne zásadné dôkazy“ o tom, že zákaz šatiek je potrebný. Na základe stretnutí s členmi moslimskej komunity dospela k záveru, že toto opatrenie by posilnilo existujúce islamofóbne postoje, predsudky a stereotypy. „Mám silný pocit, že to je v rozpore so slobodou náboženského vyznania a slobodou kultúry,“ konštatovala.
Osobitná spravodajkyňa OSN pricestovala do Rakúska 2. decembra, pričom vo Viedni, Grazi a Salzburgu hovorila so zástupcami vlády, úradov, mimovládnych organizácií a dotknutými osobami. Svoju správu plánuje predložiť Rade OSN pre ľudské práva v júli budúceho roka. Sama má rozsiahle skúsenosti s diskrimináciou, keďže jej rodina patrí do najnižšej indickej kasty nedotknuteľných. Od detstva sa venuje odstráneniu kastového systému, ktorý porušuje ľudské práva.
„Počas mojej návštevy v Rakúsku som si všimla hlboko zakorenené a všadeprítomné rasové hierarchie, ktoré vedú k vysokej úrovni rasizmu v spoločnosti ako celku, ako aj k štrukturálnym formám diskriminácie a vylúčenia,“ uviedla Ashwini K.P vo vyhlásení .
Napriek existujúcim antidiskriminačným zákonom Rakúsko podľa nej naliehavo potrebuje prijať ďalšie dôležité opatrenia. Čoraz rozšírenejším v politike na celoštátnej i regionálnej úrovni sa stáva pravicový populizmus, čo môže byť živnou pôdou pre rasizmus. Prekvapilo ju tiež „akceptovanie etnicko-nacionalistických myšlienok, ktoré rakúsku identitu zásadne spájajú s bielou farbou pleti“.
Osobitná spravodajkyňa ocenila opatrenia prijaté proti diskriminácii spolkovou vládou, vládami spolkových krajín a obcami. Vyjadrila však znepokojenie z rôznych foriem rasizmu a ich vplyvom na ľudí afrického pôvodu, židov, moslimov, ľudí arabského pôvodu, Rómov, Palestínčanov a ľudí ázijského pôvodu. Zdôraznila, že tí, ktorí majú skúsenosti s rasizmom, často čelia viacerým a prekrývajúcim sa formám diskriminácie, ako sú nenávistné prejavy, trestné činy z nenávisti, rasové profilovanie a diskriminácia vo vzdelávaní, bývaní a zamestnaní.
Ashwini K.P. sa postavila proti plánovanému zákazu nosenia pokrývky pre dievčatá mladšie ako 14 rokov. Podľa nej neexistujú „žiadne zásadné dôkazy“ o tom, že zákaz šatiek je potrebný. Na základe stretnutí s členmi moslimskej komunity dospela k záveru, že toto opatrenie by posilnilo existujúce islamofóbne postoje, predsudky a stereotypy. „Mám silný pocit, že to je v rozpore so slobodou náboženského vyznania a slobodou kultúry,“ konštatovala.
Osobitná spravodajkyňa OSN pricestovala do Rakúska 2. decembra, pričom vo Viedni, Grazi a Salzburgu hovorila so zástupcami vlády, úradov, mimovládnych organizácií a dotknutými osobami. Svoju správu plánuje predložiť Rade OSN pre ľudské práva v júli budúceho roka. Sama má rozsiahle skúsenosti s diskrimináciou, keďže jej rodina patrí do najnižšej indickej kasty nedotknuteľných. Od detstva sa venuje odstráneniu kastového systému, ktorý porušuje ľudské práva.