Osobitný predstaviteľ OSN zostane v Sudáne aj napriek ťažkým bojom

Chartúm 24. apríla (TASR) - Osobitný predstaviteľ OSN Volker Perthes zostane v Sudáne napriek prebiehajúcim bojom, ktoré vyvolali hromadný odchod cudzincov z tejto africkej krajiny. V pondelok to oznámila OSN, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Do prístavného mesta Port Sudan, odkiaľ má pokračovať ich evakuácia, dorazilo približne 700 zamestnancov OSN, humanitárnych pracovníkov, diplomatov a ich rodín. Niektorí vrátane Perthesa podľa vyhlásenia OSN však "v Sudáne zostanú a budú pokračovať v práci s cieľom nájsť riešenie súčasnej krízy a v plnení úloh a mandátu OSN".



Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok varoval, že násilie medzi bojujúcimi stranami v Sudáne "by mohlo pohltiť celý región". "Všetci musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme stiahli Sudán z okraja priepasti," povedal a opäť vyzval na prímerie.



V Sudáne už vyše týždňa pokračujú ťažké boje medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktorému velí Burhánov zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) si boje doteraz vyžiadali najmenej 420 obetí a 3700 ďalších zranených.