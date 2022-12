Osobitný súd pre Kosovo odsúdil exveliteľa UČK Mustafu na 26 rokov

Haag 16. decembra (TASR) - Osobitný súd pre Kosovo (KSC) so sídlom v holandskom Haagu odsúdil v piatok bývalého veliteľa Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) Saliha Mustafu za vraždy a mučenie a poslal ho do väzenia na 26 rokov. Ide o prvý a dlho očakávaný verdikt tohto súdu týkajúci sa vojnových zločinov spáchaných počas vojny v Kosove z konca 90. rokov 20. storočia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Osobitný kosovský súd v Haagu, nazývaný aj Kosovské komory špecialistov, preveruje spomínané obvinenia spáchané počas vojny.



Mustafa (50) bol uznaný za vinného z mučenia väzňov v provizórnej väznici v stodole, riadenej Kosovskou oslobodzovacou armádou (UČK) tvorenou etnickými Albáncami, počas vojny so Srbskom za nezávislosť v rokoch 1998–99.



Verdikt prichádza v citlivom čase pre Kosovo, kde sa po takmer štvrťstoročí od vojny znova zhoršilo etnické napätie – útočníci sa tam cez víkend dostali do prestreliek s políciou.



"Porota vás odsudzuje na jediný trest 26 rokov väzenia," povedala Mustafovi sudkyňa Mappie Veldtová-Fogliová po tom, čo ho Kosovské komory špecialistov uznali za vinného. Odsúdený prijal rozsudok pokojne.



Sudcovia dospeli k záveru, že Mustafa viedol povstaleckú skupinu, ktorá v stodole plnej zvieracích exkrementov zadržiavala najmenej šesť krajanov, kosovských Albáncov, pre obvinenie z kolaborantstva so Srbmi.



Väzňov bili bejzbalovými pálkami a železnými tyčami, púšťali do nich elektrický prúd a odopierali im jedlo a vodu. Provizórne väzenie sa nachádzalo v dedine Zlaš východne od kosovského hlavného mesta Priština.



Mustafa sa osobne zúčastnil na bitke dvoch zadržiavaných.



Jedna z obetí zomrela, buď na následky odopretia lekárskej starostlivosti alebo ju ponechali postupujúcim srbským vojakom, aby ich tí zastrelili, uviedli sudcovia.



Mustafa bol tiež uznaný za vinného z vojnových zločinov svojvoľného zadržiavania, mučenia a vrážd. Zbavili ho obvinenia z krutého zaobchádzania, pretože tento dôvod už pokrylo obvinenie z mučenia, vysvetlili sudcovia.



"Ide o prvý rozsudok tohto tribunálu vo veci vojnových zločinov," uviedla Veldtová-Fogliová v prísne stráženej súdnej sieni.



Tribunál založili v roku 2015 so zámerom riešiť prípady údajných zločinov spáchaných príslušníkmi UČK počas vojnového konfliktu. KSC sa riadi kosovskými zákonmi, ale jeho personál tvoria medzinárodní sudcovia a prokurátori. Sídli v Haagu a je financovaný Európskou úniou, aby sa zabránilo zastrašovaniu svedkov, keďže bývalí velitelia UČK stále dominujú v politickom živote Kosova.



Mustafu zatkli v roku 2020, keď pracoval ako poradca na kosovskom ministerstve obrany. Vlani na začiatku svojho procesu skritizoval súd a nazval ho "gestapom".



Počas vojny v Kosove (1998–99) zahynulo viac než 13.000 ľudí. Konflikt sa skončil, keď sa sily zosnulého srbského prezidenta Slobodana Miloševiča stiahli po intenzívnom 11-týždňovom bombardovaní Severoatlantickou alianciou z územia Kosova.