Osobitný európsky výbor kritizuje Orbánovu vládu za Fu-tan i Pegasus

Budapešť 26. januára (TASR) - Záverečná správa Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (INGE), ktorú tento orgán schválil v utorok, vo viacerých bodoch označil Maďarsko za krajinu, ktorá "napomáha škodlivým záujmom vonkajších mocností". Uviedlo to internetové vydanie maďarského denníka Népszava.



Denník pripomenul, že rozsiahlu správu poukazujúcu na konkrétne oblasti, ktoré si vyžadujú posilnenie voči zahraničnému zasahovaniu a dezinformáciám, prijal výbor veľkou väčšinou.



V správe INGE sa objavuje kritika vlády premiéra Viktora Orbána za to, že "vyštvala" z Budapešti Stredoeurópsku univerzitu (CEU) a namiesto nej chce vybudovať kampus čínskej Univerzity Fu-tan, ktorý sa môže stať jednou z bášt pokusov o čínsky vplyv.



Europoslanci tiež vytýkali skutočnosť, že maďarské orgány protiprávne používali špionážny softvér Pegasus, šíria falošné informácie a ochraňujú ruské a čínske geopolitické záujmy presadzované v európskom regióne.



Záverečnú správu prijal výbor INGE po takmer dvoch rokoch činnosti, počas ktorých sa radil s viac než stovkou expertov. O správe budú európski zákonodarcovia hlasovať na marcovej plenárnej schôdzi v Štrasburgu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)