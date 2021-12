Výbor navrhol obžalovať Trumpovho spojenca z pohŕdania Kongresu

Washington 14. decembra (TASR) - Americkí zákonodarcovia vyšetrujúci januárový útok na Kapitol vo Washingtone sa v pondelok jednomyseľne zhodli, že niekdajší šéf kancelárie Bieleho domu Mark Meadows by mal čeliť žalobe z trestného činu pohŕdania Kongresom, pretože sa odmietol dostaviť pred osobitný výbor Snemovne reprezentantov. Informovala o tom agentúra AFP.



Meadows dal jasne najavo, že nemá v úmysle poskytnúť svoje svedectvo výboru pre vyšetrovanie udalostí zo 6. januára a minulý týždeň sa už druhýkrát nedostavil vypovedať. Meadowsov právny zástupca totiž oznámil, že jeho klient už nebude spolupracovať, priblížila agentúra AP.



Štvrtý a posledný šéf kancelárie Bieleho domu v čase administratívy bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedol, že neposkytne svoje svedectvo, kým nebude vyriešená otázka "výsady výkonnej moci", ktorá chráni dôvernosť niektorých komunikátov medzi predstaviteľmi Bieleho domu.



Snemovňa reprezentantov, ktorú ovláda Demokratická strana, môže v reakcii na odporúčanie výboru požiadať ministerstvo spravodlivosti, aby zvážilo obžalovanie Meadowsa z trestného činu pohŕdania Kongresom. Očakáva sa, že snemovňa bude o návrhu na obžalobu hlasovať v utorok.



Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov začiatkom júla schválila vytvorenie osobitného výboru na vyšetrovanie útoku na budovu Kapitolu vo Washingtone. Jeho cieľom je preskúmať úlohu exprezidenta Trumpa na nepokojoch, účasť pravicových skupín a možné zlyhania v oblasti bezpečnostných opatrení, ktoré stovkám ľudí umožnili vniknúť do priestorov Kapitolu.



Násilný dav Trumpových stúpencov sa 6. januára dokázal dostať cez policajtov a vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť. V súvislosti s nepokojmi v Kapitole bolo zadržaných takmer 600 ľudí.