Vyslanec OSN predložil bojujúcim stranám v Jemene návrh na prímerie

New York 11. apríla (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths predložil v piatok bojujúcim stranám v Jemene prepracovaný dokument na celoštátne prímerie a obnovenie mierových rozhovorov. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AP.



Griffiths medzinárodne uznanú jemenskú vládu a šiitských povstalcov známych ako húsíovia vyzval, aby "bezodkladne" prijali predložené dohody a začali rokovania s cieľom ukončiť vojnu.



OSN poslala začiatkom apríla obom stranám návrh na obnovu mierových rozhovorov. Koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá podporuje jemenskú vládu, navrhla dvojtýždňové prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti vo štvrtok. Vyhlásením prímeria koalícia reagovala na výzvu OSN na zastavenie vojenských operácií po celom svete s cieľom účinne bojovať proti koronavírusu SARS-CoV-2. Koalícia dodala, že platnosť prímeria bude možné predĺžiť.



To podľa AP mohlo otvoriť cestu k mierovým rozhovorom na ukončenie vojnového konfliktu.



Povstaleckí húsíovia, ktorí ovládajú sever Jemenu a hlavné mesto Saná, ponuku odmietli a označili ju sa manéver Saudskej Arábie s cieľom upevniť si svoju medzinárodnú pozíciu. Hovorca húsíov vo štvrtok koalíciu obvinil z niekoľkých útokov.



Griffiths vo vyhlásení uviedol, že návrh predstavuje realistický a komplexný balíček opatrení, ktorý Jemenu umožní oslobodiť sa od násilia a utrpenia predošlého obdobia a urobiť historický krok smerom k mieru. Medzinárodné spoločenstvo je podľa neho pripravené poskytnúť v tomto procese podporu a záruky.



Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v piatok opätovne vyjadrila podporu Griffithsovi a zopakovala požiadavku na okamžité ukončenie odporu a urýchlený návrat k znižovaniu napätia. BR OSN privítala jednostranné vyhlásenie prímeria zo strany koalície a pozitívnu reakciu zo strany jemenskej vlády a vyzvala húsíov, aby bezodkladne prijali podobné záväzky.



Jemen je od roku 2014 v stave občianskej vojny. Tá vypukla, keď húsíovia ovládli hlavné mesto Saná. Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojuje proti jemenským vzbúrencom od roku 2015.



Vojnou zdevastovaný Jemen oznámil v piatok svoj prvý prípad nákazy novým typom koronavírusu, ktorý zaznamenali v provincii na juhu krajiny ovládanom medzinárodne uznávanou vládou.