Osobitný vyslanec OSN pre Sudán V. Perthes oznámil svoju rezignáciu

New York 14. septembra (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sudán Volker Perthes v stredu oznámil svoju rezignáciu po napätí s Chartúmom v čase, keď krajina vstupuje do piateho mesiaca bojov medzi tamojšou armádou a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Chartúm ešte v júni vyhlásil Perthesa za nežiaducu osobu a obvinil ho zo zaujatosti po tom, čo odsúdil možné "zločiny proti ľudskosti", ku ktorým malo dôjsť počas najnovších bojov v krajine.



Perthes bol osobitným vyslancom OSN pre Sudán viac než dva roky. Viedol misiu OSN v Sudáne (UNITAMS), ktorá vznikla v roku 2020 po zvrhnutí bývalého sudánskeho lídra Umara Bašíra, pripomína AFP.



"Som vďačný generálnemu tajomníkovi za túto príležitosť a jeho dôveru vo mňa, požiadal som ho však, aby ma z tejto funkcie uvoľnil," uviedol v stredu Perthes na pôde Bezpečnostnej rady OSN.



Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že Perthesovu rezignáciu akceptoval s tým, že na ňu mal "veľmi závažné dôvody".



V Sudáne vypukli 15. apríla ťažké boje medzi sudánskou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Podľa odhadu neziskovej organizácie ACLED zahynulo v dôsledku bojov už približne 7500 ľudí.



Perthes v stredu opätovne varoval, že existuje hrozba ďalšieho zhoršenia situácie v krajine. "To, čo začalo ako konflikt medzi dvoma vojenskými formáciami, by sa mohlo zmeniť na rozsiahlu občiansku vojnu," upozornil.