Osobitný vyslanec USA pre Afganistan ukončil návštevu Pakistanu

Islamabad 30. októbra (TASR) - Americký osobitný vyslanec pre Afganistan Zalmay Khalilzad ukončil návštevu Pakistanu po tom, čo zástupcovia vlády v Kábule pritvrdili vo svojich požiadavkách v rámci nového vyjednávania s predstaviteľmi afganského fundamentalistického hnutia Taliban, napísala v stredu agentúra AP.



Cieľom Khalilzadovej návštevy bolo znovuoživenie mierových rokovaní o ukončení 18 rokov trvajúceho ozbrojeného konfliktu v Afganistane.



Afganská vláda si v utorok stanovila nové podmienky na to, aby začala rokovať s militantným hnutím Taliban, a síce prímerie v dĺžke jedného mesiaca.



Americká ambasáda v Pakistane v stredu oznámila, že vyslanec Khalilzad rokoval o "afganskom mierovom procese" v najvyššími predstaviteľmi Pakistanu.



Khalilzad, ktorý viedol rokovania s Talibanom, nedávno navštívil Afganistan i ďalšie krajiny zainteresované do mierového procesu. Vyslancov ďalší program nebol bezprostredne známy.



Afgansky poradca pre národnú bezpečnosť Hamdulláh Mohib v utorok médiám priblížil nový sedembodový mierový plán afganského prezidenta Ašrafa Ghaního. Poradca Mohib uviedol, že podmienkou na začatie rokovaní je, aby Taliban neodďaľoval mierový proces, ale dokázal, že má pod kontrolou svojich bojovníkov i veliteľov.



Pred zverejnením Ghaního mierového plánu afganská vláda podmienky pre rokovania s Talibanom nekládla. Mohib uviedol, že s plánom už boli oboznámení partneri, ktorých sa to týka. Zdôraznil tiež úlohu, akú v afganskom mierovom procese zohráva susedný Pakistan.



Afganci už dlhodobo obviňujú Pakistan, že militantom z Talibanu poskytuje bezpečné útočisko. Pakistan toto tvrdenie odmieta.



Talibovia dosiaľ odmietali vstúpiť do priamych rozhovorov s afganskou vládou v Kábule, ktorú považujú za bábku Washingtonu. Taliban však viedol viac než rok mierové rokovania s USA v katarskom hlavnom meste Dauha, kde má toto militantné islamistické hnutie aj vlastné zastupiteľstvo.