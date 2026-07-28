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Osobnosti kritizujú francúzsky zákon o asistovanom umieraní
Zákon sa týka aj priestorov, ktoré prevádzkujú náboženské organizácie.
Autor TASR
Paríž 28. júla (TASR) - Skupina 37 právnikov a iných činiteľov, vrátane bývalého slovenského eurokomisára Jána Figeľa, adresovala v utorok otvorenú výzvu francúzskej Ústavnej rade, v ktorej kritizuje zákon o práve na asistované umieranie schválený francúzskym parlamentom 15. júla. Signatári tvrdia, že legislatíva porušuje základné ľudské práva a vyzývajú Ústavnú radu, aby ju vyhlásil za protiústavnú, informuje TASR.
Podľa signatárov z Francúzska, Poľska, zo Spojených štátov, z Talianska, zo Španielska a ďalších štátov, medzi ktorými sú bývalí sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) Javier Borrego-Borrego a Antonella Mularoniová alebo bývalý eurokomisár Tonio Borg, ako aj univerzitní profesori a špecialisti na medzinárodné právo, zákon predstavuje bezprecedentnú hrozbu pre slobodu náboženského vyznania a autonómiu cirkevných inštitúcií.
Autori príspevku kritizujú najmä článok 14 nového zákona, ktorý zaväzuje všetky zariadenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, aby povolili vykonávanie eutanázie a asistovanej samovraždy vo svojich priestoroch. Zákon sa teda týka aj priestorov, ktoré prevádzkujú náboženské organizácie.
„Nútenie náboženských inštitúcií a organizácií založených na viere, aby povoľovali a umožňovali praktizovanie eutanázie a asistovanej samovraždy vo svojich priestoroch, ako aj aby zabezpečili riadny priebeh tohto postupu v rozpore s ich presvedčením, sa rovná ich núteniu konať závažne proti svojmu svedomiu a vzdať sa svojej náboženskej identity. Takáto povinnosť predstavuje jasný zásah do ich slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania,“ píšu signatári.
Táto povinnosť je podľa nich v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a ďalšími medzinárodnoprávnymi dokumentami a odvolávajú sa aj na judikatúru ESĽP.
Francúzsky parlament mal podľa signatárov vytvoriť právny rámec upravujúci prístup k eutanázii a asistovanej samovražde, ktorý zosúlaďuje práva náboženských inštitúcií s právami jednotlivcov, ktorí chcú mať prístup k asistovanej smrti, a zároveň zabezpečí rešpektovanie oboch.
„Vzhľadom na uvedené úctivo vyzývame Ústavnú radu, aby uznala, že zákon o práve na asistované umieranie porušuje slobodu náboženského vyznania a združovania, ako aj autonómnu existenciu náboženských inštitúcií, a v dôsledku toho vyhlásila tento zákon za protiústavný,“ uviedli signatári medzinárodnej výzvy.
Podľa signatárov z Francúzska, Poľska, zo Spojených štátov, z Talianska, zo Španielska a ďalších štátov, medzi ktorými sú bývalí sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) Javier Borrego-Borrego a Antonella Mularoniová alebo bývalý eurokomisár Tonio Borg, ako aj univerzitní profesori a špecialisti na medzinárodné právo, zákon predstavuje bezprecedentnú hrozbu pre slobodu náboženského vyznania a autonómiu cirkevných inštitúcií.
Autori príspevku kritizujú najmä článok 14 nového zákona, ktorý zaväzuje všetky zariadenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, aby povolili vykonávanie eutanázie a asistovanej samovraždy vo svojich priestoroch. Zákon sa teda týka aj priestorov, ktoré prevádzkujú náboženské organizácie.
„Nútenie náboženských inštitúcií a organizácií založených na viere, aby povoľovali a umožňovali praktizovanie eutanázie a asistovanej samovraždy vo svojich priestoroch, ako aj aby zabezpečili riadny priebeh tohto postupu v rozpore s ich presvedčením, sa rovná ich núteniu konať závažne proti svojmu svedomiu a vzdať sa svojej náboženskej identity. Takáto povinnosť predstavuje jasný zásah do ich slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania,“ píšu signatári.
Táto povinnosť je podľa nich v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a ďalšími medzinárodnoprávnymi dokumentami a odvolávajú sa aj na judikatúru ESĽP.
Francúzsky parlament mal podľa signatárov vytvoriť právny rámec upravujúci prístup k eutanázii a asistovanej samovražde, ktorý zosúlaďuje práva náboženských inštitúcií s právami jednotlivcov, ktorí chcú mať prístup k asistovanej smrti, a zároveň zabezpečí rešpektovanie oboch.
„Vzhľadom na uvedené úctivo vyzývame Ústavnú radu, aby uznala, že zákon o práve na asistované umieranie porušuje slobodu náboženského vyznania a združovania, ako aj autonómnu existenciu náboženských inštitúcií, a v dôsledku toho vyhlásila tento zákon za protiústavný,“ uviedli signatári medzinárodnej výzvy.