Osobnosti SR a ČR vyzvali svoje vlády na otvorenie spoločných hraníc

Praha 6. mája (TASR) - Skupina slovenských a českých osobností vyzvala českú a slovenskú vládu, aby pre svojich občanov otvorili spoločné hranice. Oznámil to v stredu riaditeľ knižnice Václava Havla Michael Žantovský, ktorého citoval iROZHLAS.cz, spravodajský portál Českého rozhlasu.



Okrem neho sa pod text výzvy podpísali napríklad bývalá slovenská diplomatka Magda Vášáryová, bývalý slovenský minister kultúry Ladislav Snopko, novinár Milan Šimečka, český politik Libor Rouček alebo ekonóm Radek Špicar.



Vo výzve píšu, že spoločný príklad vlád ČR a SR by pomohol dodať odvahu aj ďalším krajinám pri postupnom obnovovaní Európy bez hraníc - pre všetkých jej občanov.



List poslal Žantovský premiérovi a ministrovi zahraničných vecí ČR, pričom list rovnakého znenia dostali aj slovenský premiér a minister zahraničia. Signatári v ňom uvádzajú, že Česko a Slovensko patria ku krajinám, ktoré sa s nákazou koronavírusu vyrovnali najúspešnejšie.



"V oboch krajinách je teraz epidémia podľa vyjadrenia vládnych predstaviteľov a kvalifikovaných odborníkov pod kontrolou. Dlhodobým historickým, ekonomickým, kultúrnym i medziľudským vzťahom medzi oboma krajinami by zodpovedalo, keby to boli práve ony, ktoré si ako prvé navzájom otvoria svoje hranice pre občanov druhej krajiny, pochopiteľne pri dodržiavaní všetkých platných vnútroštátnych opatrení," píšu v liste.



K tomu sa podpisom pripojili tiež organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák, herec Milan Lasica, režisér Břetislav Rychlík, kazateľ Daniel Pastirčák, spisovateľ Jáchym Topol, psychoterapeutka Jitka Vodňanská či bývalý slovenský poslanec Samuel Zubo.



Aktuálne nemôžu Česi cestovať do susedných krajín ako turisti či na nákupy, môžu však v niektorých prípadoch ísť za prácou či na návštevu svojej rodiny, pripomína portál iROZHLAS.cz.