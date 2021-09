Osobnú účasť na Valnom zhromaždení OSN avizovalo vyše 100 hláv štátov

Washington 14. septembra (TASR) – Americký prezident Joe Biden odcestuje 21. septembra do New Yorku, kde vystúpi s prejavom na Valnom zhromaždení OSN, uviedol v pondelok podľa agentúry AFP Biely dom.



Toto najväčšie diplomatické stretnutie na svete, ktoré sa vlani kvôli pandémii konalo iba online, sa tento rok uskutoční v hybridnom formáte, teda kombináciou prehrávania videopríhovorov a fyzickej prítomnosti predstaviteľov členských krajín v sídle OSN v New Yorku.



Svoju osobnú účasť už avizovalo viac ako 100 hláv štátov a vlád. Medzi nimi je okrem Bidena aj jordánsky kráľ Abdullah II., či prezidenti Brazílie a Venezuely, ako aj predsedovia vlád Japonska, Indie a Spojeného kráľovstva.



Očakáva sa aj osobná účasť predsedu novej izraelskej vlády Naftaliho Bennetta a palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása.



Delegáciu SR povedie prezidentka Zuzana Čaputová.



Agentúra AFP pripomenula, že mnoho diplomatov a lídrov sa verejne sťažovalo, že virtuálne stretnutia nemôžu nahradiť tie osobné pri pokuse o riešenie regionálnych a globálnych výziev a kríz.



Vysoký počet lídrov, ktorí plánujú osobnú účasť - 73 hláv štátov a 31 predsedov vlád - odráža dôležitosť každoročného podujatia, ktoré sa oficiálne nazýva všeobecná rozprava, a jeho úlohu v diplomacii, konštatovala AFP.



Medzi tými, ktorí tento rok do New Yorku zašlú vopred zaznamenané vyhlásenia, budú prezidenti Iránu, Egypta, Francúzska, Indonézie, Južnej Afriky a Zimbabwe.



Týždeň vystúpení štátnikov na pôde Valného zhromaždenia OSN sa začne 20. septembra neverejným stretnutím generálneho tajomníka Antóniom Guterresom so svetovými lídrami venovaným klimatickým zmenám.



Svoj prejav o stave sveta prednesie Guterres deň po otvorení zasadnutia, ktoré sa oficiálne nazýva všeobecná rozprava a ktoré 27. septembra svojimi vystúpeniami uzavrú delegácie Severnej Kórey, Mjanmarska, Guiney a Afganistanu.



V poradí 76. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN sa otvára v utorok.



Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric informoval, že OSN v súvislosti s pandémiou prijala nevyhnutné hygienické opatrenia: nosenie rúšok všetkými zamestnancami v sídle OSN je povinné, rovnako ako aj hlásenie o očkovaní alebo povinné oznámenie pozitívneho výsledku testov na covid. Časť zamestnancov OSN sa v súvislosti s VZ OSN musela podrobiť očkovaniu povinne.