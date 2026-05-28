Štvrtok 28. máj 2026
Osobný asistent herca Perryho ide za podiel na jeho smrti do väzenia

Na archívnej snímke z 23. septembra 2012 herec Matthew Perry prichádza na 64. udeľovanie cien Primetime Emmy Awards v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles 28. mája (TASR) - Osobného asistenta amerického herca Matthewa Perryho odsúdil v stredu federálny súd v Los Angeles na tri roky a päť mesiacov väzenia za podiel na smrti tejto hviezdy seriálu Priatelia, informovala agentúra AP, píše TASR.

Okrem trestu odňatia slobody sudkyňa udelila Kennethovi Iwamasovi aj dvojročnú podmienku a pokutu 10.000 dolárov. Ide o posledný rozsudok v rámci vyšetrovania smrti Matthewa Perryho z októbra 2023.

Iwamasa žil s Perrym v jeho dome v Los Angeles a podľa prokuratúry zohral kľúčovú úlohu v tom, že sa herec vrátil k užívaniu ketamínu. Iwamasa mu drogu sprostredkovával a podával injekcie vrátane tej smrteľnej. Bol poslednou osobou, ktorá herca videla živého, a našiel ho i mŕtveho vo vírivke.

V auguste 2024 sa Iwamasa priznal k sprisahaniu s cieľom distribúcie ketamínu vedúcej k smrti a stal sa kľúčovým svedkom obžaloby.

Perryho rodina v listoch súdu uviedla, že vinu za Matthewovu smrť nesie práve Iwamasa. Podľa Perryho matky Suzanne Morrisonovej mal byť Iwamasa pre Perryho oporou v boji s drogovou závislosťou, no namiesto toho ho v užívaní drog podporoval.

Perry užíval ketamín legálne pri liečbe svojej depresie. Podľa vyšetrovateľov si však zaobstarával aj nelegálne dávky. Iwamasa mu ich zháňal cez ďalšie osoby vrátane lekára Salvadora Plasenciu a Erika Fleminga. Obaja už boli odsúdení, rovnako ako dílerka Jasveen Sangha prezývaná aj „Ketamínová kráľovná“.

Iwamasa Perrymu v posledných dňoch jeho života podával ketamín šesť- až osemkrát denne. Po poslednej dávke ho našiel mŕtveho vo vírivke. Pitva potvrdila ako hlavnú príčinu smrti predávkovanie ketamínom a sekundárne i utopenie.

Ketamín zaznamenal v posledných rokoch obrovský nárast používania ako liek na depresie, úzkosti a bolesti, pripomína AP.
