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Osobný spor v štáte Warrap si vyžiadal životy najmenej 17 ľudí
K násiliu došlo údajne po tom, ako jeden muž napadol ďalšieho muža, ktorý priviedol jeho sestru do druhého stavu.
Autor TASR
Juba 16. novembra (TASR) - Najmenej 17 ľudí zahynulo a ďalších 23 utrpelo zranenia v Južnom Sudáne po tom, ako osobný spor v štáte Warrap prerástol do násilných zrážok medzi komunitami. V pondelok o tom informovali miestni predstavitelia agentúru AFP, píše TASR.
K násiliu došlo údajne po tom, ako jeden muž napadol ďalšieho muža, ktorý priviedol jeho sestru do druhého stavu.
„Jednoducho ho napadol. Okamžite sa do boja zapojili členovia klanov z oboch strán, čo viedlo k strate mnohých ľudských životov a vyššiemu počtu zranených,“ povedal miestny predstaviteľ.
Počet obetí potvrdil aj miestny bezpečnostný predstaviteľ, ktorý pre AFP uviedol, že guvernér štátu Warrap nasadil vojakov s cieľom zabrániť ďalšiemu násiliu.
V októbri zahynulo najmenej 72 ľudí pri násilnostiach medzi komunitami na hranici Warrapu a susedného štátu Unity. Táto oblasť je už roky dejiskom odvetných vrážd, krádeží dobytka a bojov o územie. Situáciu ešte zhoršuje prílev strelných zbraní, ktoré sa do regiónu dostali v dôsledku desaťročia trvajúcej vojny v jednej z najchudobnejších krajín sveta.
Južný Sudán sa po desaťročiach občianskej vojny odtrhol od Sudánu a 9. júla 2011 získal nezávislosť. Krátko na to však vypukla v krajine občianska vojna, ktorá sa skončila v roku 2018 a vyžiadala si takmer 400.000 obetí na životoch. Prezident Salva Kiir a jeho rival Riek Machar vytvorili prechodnú vládu a dohodli sa na spojení síl s cieľom chrániť obyvateľstvo postihnuté konfliktmi a klimatickými katastrofami. Krajinu však naďalej sužujú chudoba, korupcia aj násilné konflikty.
K násiliu došlo údajne po tom, ako jeden muž napadol ďalšieho muža, ktorý priviedol jeho sestru do druhého stavu.
„Jednoducho ho napadol. Okamžite sa do boja zapojili členovia klanov z oboch strán, čo viedlo k strate mnohých ľudských životov a vyššiemu počtu zranených,“ povedal miestny predstaviteľ.
Počet obetí potvrdil aj miestny bezpečnostný predstaviteľ, ktorý pre AFP uviedol, že guvernér štátu Warrap nasadil vojakov s cieľom zabrániť ďalšiemu násiliu.
V októbri zahynulo najmenej 72 ľudí pri násilnostiach medzi komunitami na hranici Warrapu a susedného štátu Unity. Táto oblasť je už roky dejiskom odvetných vrážd, krádeží dobytka a bojov o územie. Situáciu ešte zhoršuje prílev strelných zbraní, ktoré sa do regiónu dostali v dôsledku desaťročia trvajúcej vojny v jednej z najchudobnejších krajín sveta.
Južný Sudán sa po desaťročiach občianskej vojny odtrhol od Sudánu a 9. júla 2011 získal nezávislosť. Krátko na to však vypukla v krajine občianska vojna, ktorá sa skončila v roku 2018 a vyžiadala si takmer 400.000 obetí na životoch. Prezident Salva Kiir a jeho rival Riek Machar vytvorili prechodnú vládu a dohodli sa na spojení síl s cieľom chrániť obyvateľstvo postihnuté konfliktmi a klimatickými katastrofami. Krajinu však naďalej sužujú chudoba, korupcia aj násilné konflikty.