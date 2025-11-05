< sekcia Zahraničie
OSOBNÝ VLAK SA ZRAZIL S NÁKLADNÝM: Hlásia najmenej 8 obetí
Úradník oznámil, že ďalší dvaja alebo traja cestujúci zostali uväznení v zdeformovanom vozni a pravdepodobne zahynuli.
Autor TASR
Naí Dillí 5. novembra (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo v utorok pri zrážke osobného a nákladného vlaku v strednej Indii. Približne 20 ďalších utrpelo zranenia a následne boli prevezení do nemocnice, uviedol vysokopostavený predstaviteľ tamojšej vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
