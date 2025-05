Osobný vlak v Maďarsku narazil do kamiónu s hydinou, traja zranení

Budapešť 12. mája (TASR) - Osobný vlak smerujúci z východomaďarského Debrecína do Tiszalöku sa v Tiszavasvári v Sabolčsko-satmársko-berežskej stolici v pondelok zrazil s kamiónom prevážajúcim hydinu. Pri nehode sa ľahšie zranili traja muži. S odvolaním sa na server szon.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zranených previezli záchranári do nemocnice. Zranenia utrpela posádka vlaku. Motorová jednotka sa po zrážke s kamiónom vykoľajila.



Pri nehode zasahovali tri sanitky, dva záchranárske vrtuľníky a hasiči z mesta Hajdúnánás. Tí preložili náklad poškodeného kamióna do iného vozidla. Množstvo hydiny sa pri havárii totiž dostalo na vozovku.



Železničnú dopravu medzi stanicami Tiszalök a Tiszavasvári dočasne prerušili.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)